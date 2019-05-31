俄航天集团对五角大楼禁止使用俄火箭决定表谴责

据俄罗斯卫星网报道，俄罗斯航天国家集团表示，该集团对五角大楼禁止使用俄罗斯火箭设备发射航天器的决定表示谴责。

据报道，该集团发布消息称：“俄罗斯航天国家集团对美国国防部的决定进行谴责，并认为此为华盛顿在国际航天服务市场上，进行不公平竞争的另一种表现形式。”

俄罗斯航天国家集团还表示，五角大楼禁止使用俄罗斯火箭，使美国制造商无法与俄罗斯进行合作，并破坏双边关系。

此前有消息称，五角大楼将俄罗斯纳入商业发射合作限制名单，禁令将于2022年12月31日正式生效。

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