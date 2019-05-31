健康情况严重恶化 律师：阿桑奇已无法正常交谈

据香港《大公报》报道，当地时间29日，爆料网站“维基解密”发布消息称，创始人阿桑奇因健康情况严重恶化，已被紧急转移到英国贝尔马什监狱的医护室。阿桑奇的瑞典辩护律师塞缪尔森表示，他24日已经无法与阿桑奇“进行正常交谈”。

“维基解密”称，“在贝尔马什监狱的7周时间内，阿桑奇的健康状况继续恶化，他已经非常瘦弱。监狱当局决定将他转移到医护室。”瑞典检察机关5月20日向法院提出申请，寻求法院批准以强奸罪名逮捕阿桑奇。

瑞典法院21日宣布，决定于6月3日就是否逮捕阿桑奇举行听证会。据悉，这将是瑞典方面寻求将阿桑奇引渡至瑞典的第一步法律程序。阿桑奇的律师28日以当事人身体状况不佳为由，要求法庭延期开庭，但瑞典法院驳回了这一请求。

2010年，阿桑奇被指控在瑞典期间涉嫌强奸和性侵两名女性，受到瑞典检方调查。英国最高法院曾于2012年裁定，可以引渡阿桑奇至瑞典。

但同年6月，在保释期内的阿桑奇躲进厄瓜多尔驻英国使馆寻求庇护，直至今年4月被英国警方逮捕。在此期间，瑞典检方曾撤销对他的调查。

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