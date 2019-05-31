“脱欧”致英国汽车产量4月接近减半

英国汽车制造商与经销商协会30日发布的数据显示，英国汽车产量4月同比锐减44.5%至70971辆，是金融危机以来产量下滑幅度最大的一次。

路透社报道，为规避英国3月29日在没有达成协议情况下退出欧洲联盟对供应链构成的风险，英国汽车制造商4月纷纷停产。

尽管英国“脱欧”日期已延至最迟10月31日，汽车制造商没有足够时间变更计划，是导致产量下降的原因之一。

汽车制造占英国整体制造业产值的大约9%。截至4月，英国汽车产量连续11个月下滑。英国广播公司报道，面对新的10月底“脱欧”期限，汽车制造商可能不会重复上述停产计划。

“今天的数字证实‘脱欧’不确定性对英国汽车企业和工人造成巨大损失和动荡，”汽车制造商与经销商协会首席执行官迈克·霍斯说，“延长的不稳定性造成难以形容的损害。”他认为，人们对“无协议脱欧”的担忧会抑制投资，可能导致就业岗位流失、英国汽车行业声誉受损。

这一协会预估，英国全年汽车产量今年可能同比下降一成。如果英国有协议“脱欧”，汽车产量有望今年底回升。如果“无协议脱欧”，产量恐因额外成本而进一步下跌。霍斯说，这是必须“立刻、永远”杜绝“无协议脱欧”的原因。（海洋）【新华社微特稿】

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