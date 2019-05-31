伊拉克北部城市连环爆炸造成至少3人死亡

伊拉克军方30日表示，伊拉克北部基尔库克市当晚发生连环爆炸，造成至少3人死亡、16人受伤。

伊拉克联合行动指挥部发表声明说，基尔库克市中心3条主要街道当晚共发生6起爆炸袭击，已造成至少3名平民和安全人员死亡，另有16人受伤。

基尔库克市所在的基尔库克省警方官员阿马尔·朱布里对新华社记者确认，伤亡人员中包括数名警察。爆炸袭击发生后，伊拉克安全部队封锁了通往现场的道路，并对爆炸事件展开调查。

目前尚无任何组织宣称制造了连环爆炸。极端组织“伊斯兰国”过去经常在伊拉克境内发动类似袭击。

2017年12月，伊拉克宣布取得打击“伊斯兰国”历史性胜利，但目前仍有一些极端分子伺机发动袭击。（记者张淼）

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