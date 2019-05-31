法国东部一充气船倾覆致3人死亡

法国东部下莱茵省莱茵河上30日发生一起充气船翻船事故，造成包括一名救援者在内的3人死亡，另有一人失踪。
根据当地政府30日发布的公告，当地时间上午11时左右，一艘载有2名成人和2名儿童的充气船在莱茵河上倾覆。一名成人获救，一名成人和一名6岁女童溺水身亡，另一名4岁女童下落不明。事发现场有3名路人跳入河中施救，其中一名女性救援者不幸身亡。
由于事发地点位于法国和德国边境，两国分别派出宪兵、消防人员等参与搜救。
据法国媒体报道，充气船上的4人来自德国和罗马尼亚。根据初步调查，他们在事发区域野餐、钓鱼，且没有配备救生衣。而这一区域不允许划船和钓鱼。（记者陈晨）
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