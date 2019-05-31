巴勒斯坦总理呼吁美国国会支持“两国方案”

巴勒斯坦总理穆罕默德·阿什提耶30日说，美国国会应为挽救“两国方案”发声，以解决巴以冲突。

根据巴勒斯坦政府30日发表的声明，阿什提耶当天在约旦河西岸城市拉姆安拉会见了美国国会众议院外交事务委员会主席埃利奥特·恩格尔。阿什提耶在会见中说，以色列通过建设犹太人定居点企图吞并约旦河西岸的部分地区，“两国方案”处于危险之中。阿什提耶呼吁美国国会为挽救“两国方案”发声。

阿什提耶同时呼吁美国国会向美国政府施压，收回所有对巴勒斯坦人的“惩罚措施”。

另据以色列总理办公室30日发表的声明，以色列总理内塔尼亚胡当天在耶路撒冷会见了到访的美国总统高级顾问库什纳一行。双方均认可美以之间不断加强的关系。美国总统国际谈判特别代表贾森·格林布拉特和美国伊朗问题特别代表布赖恩·胡克也参加了会见。

库什纳访问以色列之前还访问了摩洛哥和约旦。据以色列媒体报道，库什纳此次中东之行旨在为美国酝酿已久的所谓中东和平“世纪协议”寻求支持。巴勒斯坦方面曾多次表示不会接受这一协议，因为它将耶路撒冷问题、巴难民问题和犹太人定居点问题排除在谈判之外。

“两国方案”是巴以冲突的政治解决方案之一，主张依据1967年边界建立以东耶路撒冷为首都的巴勒斯坦国，与以色列和平共处。（记者：杨媛媛、赵悦 参与记者：陈文仙、吕迎旭）

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