原标题：辛识平：“强权的黑手”不能一手遮天

新华社北京5月29日电 题：“强权的黑手”不能一手遮天

辛识平

“昨天是阿尔斯通，今天是华为，那么明天又会是谁？”原法国阿尔斯通高管皮耶鲁齐这番话让人警醒。曾经法国的“工业明珠”阿尔斯通公司最终被肢解，其最重要的电力和电网业务被美国通用公司“强制”收购。而这背后，正是美国“长臂管辖”的黑手在操弄。

经过几十年的“实操”，“长臂管辖”已逐步变成美式霸凌的重要工具。无论是《出口管理条例》《海外反腐败法》，还是萨班斯法案、双反调查、337调查，美国不断扩充“长臂管辖”的范围，在国际事务中动辄要求其他国家的实体或个人必须服从美国国内法，否则随时可能遭到美国的民事、刑事、贸易等各种门类的制裁。

美方“强权的黑手”一贯伸得长，也伸得广。仅最近一段时间，美国就接连威胁以《以制裁反击美国敌人法》制裁俄罗斯与多个欧洲国家合作的天然气管道项目，激活“赫尔姆斯-伯顿法”加大对古巴封锁，取消对进口伊石油制裁豁免以全面禁止伊朗石油出口……

“长臂管辖”的实质，就是以一己之私践踏国际规则，打着法律的旗号行霸凌主义之实。

近年来，在所谓“美国优先”旗号下，美方“长臂管辖”愈演愈烈，对各国利益的侵害也越来越严重，因而遭到越来越多的国家抵制和反对，就连美国的欧洲盟友也以各种方式表达了不满。

当今世界，合作共赢早已是国际共识，追求公平正义更是人心所向。美方凌驾各国利益之上，依靠“强权的黑手”巧取豪夺，与时代潮流背道而驰，必然不得人心。实际上，美方大搞“长臂管辖”，短期看能榨取一些利益，但却以消耗自身领导力、损害国际声誉为代价，以损害各国利益和全球发展为代价，从长远看，这种损人不利己的做法必然难以持续。

《经济学人》最近一期的文章指出，在供应链高度专业化和全球化的今天，没有哪家公司是一座孤岛，而把它们切断则会导致严重破坏。文章援引智库信息技术与创新基金会的报告指出，单是“长臂管辖”中的出口管制一项就将令美国自身折损严重，预计将使美国公司在未来五年损失高达560亿美元的销售额。不走出冷战思维，不跳出零和博弈，这笔原本再清楚不过的账是算不明白的。

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