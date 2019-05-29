人民网>>国际

澳联盟党赢得大选 莫里森新内阁正式宣誓就职

2019年05月29日14:44  来源：中国新闻网
 

　　据《澳洲新快报》报道，澳大利亚联盟党在大选中胜利后，开启新一届政府任期，总理莫里森及其新一届内阁29日正式上任。

　　当地时间29日上午，莫里森的新内阁到访堪培拉的总督府，在澳大利亚总督科斯格罗夫面前宣誓就职。

　　西澳议员怀亚特(Ken Wyatt)成为联邦内阁的第一位原住民，也是澳大利亚史上首位担任原住民事务部长的原住民，在场人士起身为他鼓掌。

　　报道称，有7名女性宣誓入阁，人数创下澳大利亚联邦政府史上之最。国家党副领袖麦肯齐(Bridget McKenzie)成为澳大利亚有史以来首位女性农业部长。

　　据澳大利亚广播公司预计，联盟党将在众议院占据77个议席，较确保多数政府所需的76席位门槛，多出1席。

(责编：田婉晴(实习生)、樊海旭)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载
 

深度阅读

美方滥用国家力量打压他国企业，不正当！ 回应国际热点，亮出中国态度。过去一周，中美贸易摩擦不断升级，美国无视国际贸易规则任意挥舞“关税大棒”、针对华为实施技术霸凌的行为，引起了国际社会的广泛关注和舆论谴责。此外，针对所谓的中美俄三边军控谈判问题、台湾问题、西藏问题等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。下面让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】

国际|国际观察|外媒关注

华人贝聿铭：在东西方文明的罅隙中诗意地栖居 5月16日，享誉世界的华裔建筑大师贝聿铭去世，享年102岁。从法国卢浮宫前的玻璃金字塔、大理石砌成的华盛顿国家美术馆，到维港边矗立的香港中银大厦，贝聿铭的建筑手笔，将艺术之美凝固于大地，被时间证明永恒。【详细】

国际|国际观察|外媒关注
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved