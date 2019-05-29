澳联盟党赢得大选 莫里森新内阁正式宣誓就职

据《澳洲新快报》报道，澳大利亚联盟党在大选中胜利后，开启新一届政府任期，总理莫里森及其新一届内阁29日正式上任。
当地时间29日上午，莫里森的新内阁到访堪培拉的总督府，在澳大利亚总督科斯格罗夫面前宣誓就职。
西澳议员怀亚特(Ken Wyatt)成为联邦内阁的第一位原住民，也是澳大利亚史上首位担任原住民事务部长的原住民，在场人士起身为他鼓掌。
报道称，有7名女性宣誓入阁，人数创下澳大利亚联邦政府史上之最。国家党副领袖麦肯齐(Bridget McKenzie)成为澳大利亚有史以来首位女性农业部长。
据澳大利亚广播公司预计，联盟党将在众议院占据77个议席，较确保多数政府所需的76席位门槛，多出1席。
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