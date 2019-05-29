德国6月消费者信心指数环比微降

德国市场研究机构捷孚凯28日公布的月度报告预测，6月份德国消费者信心指数为10.1点，比5月份下降0.1点，低于市场预期。
报告显示，德国劳动力市场紧俏导致居民收入显著增加，但消费者对经济前景的预期持续下滑。报告认为，全球经济增长放缓、英国“脱欧”、贸易冲突升级等风险都对消费者信心形成打压。
报告还预测，2019年德国私人消费支出将增加1.5％，德国国内需求将成为拉动经济的“重要支柱”。
自1980年起，捷孚凯每月对大约2000名德国消费者进行信心指数问卷调查，该指数是预测经济走势和居民消费趋向的先行指标。（记者朱晟 李萌）
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