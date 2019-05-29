俄罗斯总理梅德韦杰夫28日表示，欧亚经济联盟积极拓展对外合作，有望很快与多个国家签署自由贸易协定。

据“俄罗斯-24”电视台报道，梅德韦杰夫说，欧亚经济联盟将很快与新加坡、以色列和印度签署自由贸易协定，同时还在和其他一些国家进行磋商。

2015年5月，欧亚经济联盟与越南正式签署自贸协定。2018年5月，欧亚经济联盟与伊朗达成建立自贸区的临时协议，将在三年内完成全面自贸区协议谈判。

欧亚经济联盟成立于2015年，成员国包括俄罗斯、哈萨克斯坦、白俄罗斯、吉尔吉斯斯坦和亚美尼亚。联盟的目标是在2025年前实现联盟内部商品、服务、资本和劳动力自由流动，并推行协调一致的经济政策。（记者李奥）

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