中荷绿色城市发展合作潜力巨大

北京世界园艺博览会上，以微缩版“绿色城市”面貌呈现的荷兰展园引人注目。这不仅是荷兰绿色城市的魅力秀，也是中荷绿色城市发展合作活力与潜力的展示。

荷兰是世界园艺大国，蔬菜和花卉的生产、经营、销售都高度集约化、规模化、专业化，且有完善的配套服务系统，温室系统、育种、储藏、繁殖材料等技术世界领先。据中国驻荷兰使馆经商处介绍，荷兰园艺企业一直与中国企业积极合作，将独具荷兰特色的花卉品种、工艺、科技及产业模式引入中国，促进了中国花卉市场的繁荣，推动了中国园艺产业的多方面国际合作。

国际园艺生产者协会主席、荷兰人贝尔纳德·奥斯特罗姆告诉记者，中国园艺产业发展迅速，有些企业的科技水平已经世界领先，国际园艺产业高度重视与中国的合作。他说：“相信世园会会催生更多集体行动，通过植物和景观让环境更美丽、城市更绿色。”

绿色城市是全球化时代城市发展的新潮流。面积只有4.2万平方公里、人口不过1700多万的荷兰，通过不断更新的城镇化可持续发展战略、持续细化的政策措施和项目实施，在绿色城市建设方面取得突出成就。如今，荷兰科研机构和企业界正在关注中国绿色发展的机遇，期待将其成功经验应用于中国场景，同时实现自身的创新发展。

在城市水和土壤资源管理方面，与水共生的荷兰拥有世界一流的综合解决方案和技术。2017年9月，荷兰环境领域多家企业、机构和科研院所组建“荷兰城市可持续联盟”，与中国机构和企业积极对接合作。该联盟旨在应对城市化快速发展衍生的诸多环境挑战、提出以“水—能源—城市”可持续建设为轴心的前瞻并可持续发展的方案，涵盖海绵城市、水生态流域、环境大数据、环境与住房研究、湿地河流浮岛景观、智能楼宇、城市住房与粮食供应等专业领域。

荷兰已宣布致力于2050年实现零废弃经济，届时荷兰经济将完全依靠可重复使用的原材料。为了向完全循环经济过渡，荷兰许多机构已开始实施旨在将废物作为资源处理的战略。在荷兰商务促进机构的引导下，荷兰多家科研院所、固废物领域企业近期组建的“荷兰固废处理和循环经济联盟”也已开始与中国相关机构对接合作。该联盟负责人说：“中国在将废物转变为有价值资源这一方面潜力巨大。荷兰伙伴愿与中国交流分享相关专业知识。”

荷兰瓦赫宁根大学（瓦大）在水资源管理、应对气候变化、城市农业等领域拥有世界领先的技术和丰富的应用经验。瓦大环境科学组“绿色与气候解决方案”负责人蒂姆·范海图告诉记者，他的团队正在中国开展多个让绿色融入城市的景观设计项目。他说：“瓦大的绿色城市视角可为中国城市发展添加附加值，未来合作潜力巨大。”

中国驻荷兰使馆经济商务参赞张国胜表示，中国正全力推进生态文明建设。荷兰在智能城市、节能环保、水资源管理、循环经济、绿色发展等领域积累了大量先进经验。两国已在绿色城市领域合作上进行诸多探索，取得了积极成果。加强这方面的合作，不仅契合中国人民追求更好生活品质的愿望，也能为荷兰企业开拓国际市场提供机遇，并促进全球可持续发展。（新华社记者刘芳）

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