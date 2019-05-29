马拉维连任总统穆塔里卡宣誓就职

成功连任的马拉维总统彼得·穆塔里卡28日在经济首都布兰太尔宣誓就职，开启新的5年任期。
穆塔里卡在就职演说中呼吁国民团结起来共同实现国家发展目标。他表示，此次大选反映了马拉维人民的意愿，他的胜利是人民的胜利。他还敦促各方接受大选结果。
穆塔里卡竞选伙伴埃弗顿·奇穆利伦吉当天宣誓就任马拉维副总统。
马拉维5月21日举行总统、议会和地方政府“三合一”选举。因主要反对党投诉选举存在舞弊，马拉维选举委员会27日晚才公布总统选举结果。执政党民主进步党领导人、总统穆塔里卡得票率为38.57%，位居第一。根据马拉维宪法，候选人获简单多数票即当选总统。
马拉维地处非洲东南部，面积不到12万平方公里，是世界最不发达国家之一。（记者 彭立军）
美方滥用国家力量打压他国企业，不正当！ 回应国际热点，亮出中国态度。过去一周，中美贸易摩擦不断升级，美国无视国际贸易规则任意挥舞“关税大棒”、针对华为实施技术霸凌的行为，引起了国际社会的广泛关注和舆论谴责。此外，针对所谓的中美俄三边军控谈判问题、台湾问题、西藏问题等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。下面让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】
华人贝聿铭：在东西方文明的罅隙中诗意地栖居 5月16日，享誉世界的华裔建筑大师贝聿铭去世，享年102岁。从法国卢浮宫前的玻璃金字塔、大理石砌成的华盛顿国家美术馆，到维港边矗立的香港中银大厦，贝聿铭的建筑手笔，将艺术之美凝固于大地，被时间证明永恒。【详细】