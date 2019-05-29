马拉维连任总统穆塔里卡宣誓就职

成功连任的马拉维总统彼得·穆塔里卡28日在经济首都布兰太尔宣誓就职，开启新的5年任期。

穆塔里卡在就职演说中呼吁国民团结起来共同实现国家发展目标。他表示，此次大选反映了马拉维人民的意愿，他的胜利是人民的胜利。他还敦促各方接受大选结果。

穆塔里卡竞选伙伴埃弗顿·奇穆利伦吉当天宣誓就任马拉维副总统。

马拉维5月21日举行总统、议会和地方政府“三合一”选举。因主要反对党投诉选举存在舞弊，马拉维选举委员会27日晚才公布总统选举结果。执政党民主进步党领导人、总统穆塔里卡得票率为38.57%，位居第一。根据马拉维宪法，候选人获简单多数票即当选总统。

马拉维地处非洲东南部，面积不到12万平方公里，是世界最不发达国家之一。（记者 彭立军）

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