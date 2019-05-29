希腊总理建议7月7日提前举行议会选举

希腊政府发言人察纳科普洛斯28日说，希腊总理齐普拉斯建议今年7月7日提前举行议会选举。

察纳科普洛斯当天在接受当地阿尔法电台采访时说，齐普拉斯将于6月10日要求总统帕夫洛普洛斯解散本届议会，于7月7日提前举行新一届议会选举。之所以把日期定在7月7日是为了“避免扰乱学校考试的进程”。此前，舆论预测6月30日是最有可能提前举行议会选举的日期。

在5月26日举行的欧洲议会选举中，齐普拉斯领导的激进左翼联盟在希腊国内获得24%的支持率，反对党新民主党的支持率则超过33%。齐普拉斯随后宣布将提前举行议会选举。

新一届希腊议会选举原本应于今年10月举行。（记者于帅帅 李晓鹏）

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