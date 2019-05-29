反思失利 英国两党渐就“脱欧”明确立场

面对在欧洲议会选举“英国站”双双惨败的局面，英国执政党保守党和最大反对党工党27日分别承诺努力化解脱离欧洲联盟进程的僵局、赢回选民，同时倾向于就“脱欧”事宜展露明确立场。

英国因“脱欧”日期从3月29日延期至最迟10月31日而不得不参加本届欧洲议会选举，从12个选区选出73名欧洲议会议员。27日发布的部分计票结果显示，因不满公投将近三年后英国仍然没有“脱欧”，选民以投票方式发泄对保守党和工党的怒火，导致这两大传统政党所获议席数分别仅为3个和10个，得票率分列第五和第三。

创建仅6周的“英国脱离欧盟党”获得压倒性胜利，有望凭借31%的得票率在新一届欧洲议会赢得29个议席。

遭遇选举失利，保守党和工党的“解读”大相径庭。保守党方面认为，这一惨败显示选民要求英国如期“脱欧”，即便采取“无协议脱欧”方式。

有望接替现任首相特雷莎·梅的人选之一、英国内政大臣赛义德·贾维德说，保守党在欧洲议会选举中的表现令人“极度失望”。

“这是（选民）对我们‘脱欧’进展的裁决，”他在社交媒体“推特”发文，“这是一个清晰教训：民众希望我们继续（推进）它（‘脱欧’进程）。”

相比之下，工党方面认定，一场新的国内选举可能再次将“脱欧”议题付诸公民投票，重新团结才是国家的出路。

工党领袖杰里米·科尔宾27日说，“脱欧”难题只有重新交还民众才能解决。

“随着保守党陷入分裂……‘脱欧’议题在议会僵持不下，必须把它重新交还民众，无论是经由一场选举还是公民投票，”科尔宾在一份声明中说，“我们不允许保守党内持续的混乱把我们国家推向‘无协议脱欧’。议会有能力、也将阻止（这样的局面出现），它将给英国就业岗位和工业造成破坏性影响。”

作为保守党党首，特雷莎·梅24日承认为实现“脱欧”所作努力失败，宣布6月7日辞去党首职务并留任首相至保守党选出新党首。新党首将直接出任首相。

英国财政大臣菲利普·哈蒙德26日重申，下任首相将难以逾越议会的意志，实现“无协议脱欧”。

英国议会下院今年3月13日表决确认，反对英国在任何情况下“无协议脱欧”。（闫洁）（新华社专特稿）

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