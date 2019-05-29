日媒：美日贸易问题分歧依旧 特朗普不改姿态

日本首相安倍晋三和美国总统唐纳德·特朗普27日在东京会晤。日本媒体报道，双方就贸易问题分歧依旧，特朗普摆出不会放松为削减美国贸易逆差而继续施压日本的姿态。

共同社报道，围绕农产品和工业制品等关税，特朗普否定日方视为谈判基础的跨太平洋伙伴关系协定(TPP)内容，在强调两国“友好关系”的同时继续保持施压姿态。

特朗普声称，两国贸易不平衡“大到难以置信”，美方将谈判削减对日贸易逆差并消除贸易壁垒。

他重申退出跨太平洋伙伴关系协定的正确性，理由是如果加入跨太平洋伙伴关系协定，美国汽车制造业等行业会遭受损害。

2017年1月，特朗普一上任就签署行政命令，正式宣布美国退出跨太平洋伙伴关系协定。随后，美方寻求与日方签订双边贸易协定，以削减美国对日贸易逆差。双方4月在华盛顿举行首轮部长级谈判，围绕农产品及汽车等工业产品关税争执不下。（陈立希）【新华社微特稿】

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