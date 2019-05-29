内塔尼亚胡组阁限期将至 以色列或重新选举

以色列议会28日凌晨一读通过解散议会提案。如果总理本雅明·内塔尼亚胡在29日的最后期限以前无法完成组阁，议会可能决定重新选举。

内塔尼亚胡27日晚发表电视讲话，说依然有希望两天内组建新政府。

【期限将至】

“48小时内能做不少事”，内塔尼亚胡说，“一个强大的右翼政府”依然有望组建成功。他呼吁潜在组阁伙伴把“国家利益置于其他利益之上”，避免再次举行“昂贵、浪费”的选举。

美国总统唐纳德·特朗普当天在日本访问，借助社交媒体“推特”声援内塔尼亚胡，希望以色列成功组建联合政府，以便他与昵称“比比”的内塔尼亚胡“继续让美以同盟更加强大”。

内塔尼亚胡在讲话中回应特朗普，同意两国需要共同应对安全、经济等挑战。

以色列4月9日举行议会选举，内塔尼亚胡领导的利库德集团以及其他右翼政党合计赢得120个议席中的65席；竞争对手、国防军前总参谋长本尼·甘茨领导的蓝白党以及其他中左翼党派收获55席。利库德集团和蓝白党所获议席数相同。

以色列总统鲁文·里夫林随后授权内塔尼亚胡组阁。但内塔尼亚胡28天内未能说服右翼盟友达成共识，只得向里夫林申请把磋商期限延至格林尼治时间本月29日晚9时（北京时间30日凌晨5时）。

【结果无异】

届时，如果内塔尼亚胡仍未能组阁，议会可能经二读和三读表决是否解散议会。二读和三读时间暂时没有确定。

以色列议会28日凌晨以66票赞成、44票反对的一读结果通过解散议会并重新选举的提案。一个可能的选举日期是9月17日。这份提案由利库德集团递交。

德新社报道，如果上述提案最终没有在议会通过，里夫林可能授权其他人重新组阁。蓝白党自恃与利库德集团打成平手而一直有意“接棒”组阁，但甘茨因缺乏议会多数支持而难以出任总理，因而不太可能得到里夫林授权。

以色列民主研究所研究员奥弗·克尼希认为，如果错过期限，里夫林可能授权利库德集团另一名要员组阁。法新社报道，里夫林还可能再度给予内塔尼亚胡14天延期，内塔尼亚胡也可以选择组建少数派政府。

外界预期，内塔尼亚胡将优先选择解散议会、重新选举。他的主要对手仍将是甘茨。民意调查显示，重新选举的结果料与上次选举无异。

【征兵僵持】

内塔尼亚胡27日在电视讲话中把组阁失败归咎于前国防部长阿维格多·利伯曼。两人当天早些时候会晤，没能就后者的核心诉求达成妥协。

利伯曼领导的“以色列是我们的家园”掌握5个议席，与掌握16席的两个极端正统派犹太党派争执不休，凸显世俗和宗教两股势力之间的分歧。

作为同意入阁的条件，利伯曼坚持要求新政府不得改动并通过一项强制极端正统派犹太教徒服兵役的法案。截至27日，他依然拒绝妥协，说如有必要他准备再次投入选举。

两个极端正统派犹太党派拒绝利伯曼的条件，理由是自以色列1948年建国以来极端正统派犹太教徒从来没有服过兵役，军旅生活恐让教徒沾染过多世俗气息。

美联社报道，对极端正统派免服兵役，以色列其他犹太教派早有不满。利伯曼领导的右翼政党尤其需要借法案迎合部分外来移民选民。

【另有所图】

实际上，兵役分歧是上一届联合政府任期缩短的主要原因之一。另一个原因是利伯曼因不满内塔尼亚胡对巴勒斯坦加沙地带的政策而在去年11月请辞。

路透社分析，利伯曼可能另有所图，真实目的是借征兵法案和组阁僵局削弱内塔尼亚胡的政坛影响力，取而代之。

以色列外交部副部长、利库德集团成员齐皮·霍托夫利说，“利伯曼的唯一兴趣”是推翻内塔尼亚胡，从而掌控利库德集团及其盟友组成的“国家阵营”。

利伯曼否认上述指认，坚称原则问题不容让步。

如果议会最终决定重新选举，将是以色列首次在同一年内两度“大选”，可能因此打乱内塔尼亚胡以至特朗普的政治议程。

美国政府原打算6月下旬公布号称“世纪协议”的中东和平新方案，可能因以色列政局变化而推迟，缘由是美方希望在以色列新政府组建后推行这一方案。（海洋）（新华社专特稿）

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