美或制裁俄欧天然气管道项目 俄：项目正如其推进

俄罗斯能源部长亚历山大·诺瓦克说，现在就俄罗斯与多个欧洲国家合作的“北溪－2”天然气管道项目可能遭遇制裁作出回应为时尚早，这一项目正如期推进。

美国能源部长里克·佩里21日在一场记者会上说，制裁“北溪-2”项目的法案不久将交由美国国会审议。

俄罗斯卫星通讯社27日援引诺瓦克的话报道，俄罗斯方面早已知道类似法案正在起草中，“让我们就行动作出回应，而不是言辞”。

诺瓦克告诉媒体记者，“北溪－2”项目正依照既定日程推进，他现在不会讨论“风险”。

“北溪－2”项目旨在铺设从俄罗斯经波罗的海海底到德国的一条天然气管道，绕开乌克兰，把俄罗斯天然气输送到德国，继而送往其他欧洲国家。项目计划2019年完工。

美国是全球最大石油和天然气生产国，与俄罗斯在欧洲市场有竞争关系。美方天然气价格高于俄罗斯天然气价格。美方多次呼吁俄罗斯以外的“北溪－2”项目参与方退出，威胁对参加项目的欧洲企业施行制裁。

另外，乌克兰和波兰反对这一项目并获得美国支持。乌、波担心这一项目导致本国经济和地缘政治损失。（闫洁）【新华社微特稿】

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