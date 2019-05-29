美或制裁俄欧天然气管道项目 俄：项目正如其推进

俄罗斯能源部长亚历山大·诺瓦克说，现在就俄罗斯与多个欧洲国家合作的“北溪－2”天然气管道项目可能遭遇制裁作出回应为时尚早，这一项目正如期推进。
美国能源部长里克·佩里21日在一场记者会上说，制裁“北溪-2”项目的法案不久将交由美国国会审议。
俄罗斯卫星通讯社27日援引诺瓦克的话报道，俄罗斯方面早已知道类似法案正在起草中，“让我们就行动作出回应，而不是言辞”。
诺瓦克告诉媒体记者，“北溪－2”项目正依照既定日程推进，他现在不会讨论“风险”。
“北溪－2”项目旨在铺设从俄罗斯经波罗的海海底到德国的一条天然气管道，绕开乌克兰，把俄罗斯天然气输送到德国，继而送往其他欧洲国家。项目计划2019年完工。
美国是全球最大石油和天然气生产国，与俄罗斯在欧洲市场有竞争关系。美方天然气价格高于俄罗斯天然气价格。美方多次呼吁俄罗斯以外的“北溪－2”项目参与方退出，威胁对参加项目的欧洲企业施行制裁。
另外，乌克兰和波兰反对这一项目并获得美国支持。乌、波担心这一项目导致本国经济和地缘政治损失。（闫洁）【新华社微特稿】
美方滥用国家力量打压他国企业，不正当！ 回应国际热点，亮出中国态度。过去一周，中美贸易摩擦不断升级，美国无视国际贸易规则任意挥舞“关税大棒”、针对华为实施技术霸凌的行为，引起了国际社会的广泛关注和舆论谴责。此外，针对所谓的中美俄三边军控谈判问题、台湾问题、西藏问题等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。下面让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】
华人贝聿铭：在东西方文明的罅隙中诗意地栖居 5月16日，享誉世界的华裔建筑大师贝聿铭去世，享年102岁。从法国卢浮宫前的玻璃金字塔、大理石砌成的华盛顿国家美术馆，到维港边矗立的香港中银大厦，贝聿铭的建筑手笔，将艺术之美凝固于大地，被时间证明永恒。【详细】