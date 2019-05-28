印度成功试射“阿卡什”改进型地对空导弹

新华社新德里5月28日电 印度国防部27日晚发表声明说，印度当天在东部奥迪沙邦成功试射一枚新型“阿卡什”地对空导弹。
声明说，印度国防研究与发展组织当天成功试射一枚新型“阿卡什”MK-1S导弹。这是继25日完成首次试射后第二次成功试射。
据印度媒体28日报道，此次试射的新型“阿卡什”MK-1S导弹为此前该型导弹的升级版，是国防研究与发展组织自主研发的中程地对空导弹，可携带自主导引弹头，拦截范围在25公里左右，尤其拦截低空飞行目标非常有效。
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