国际能源署报告：全球运行中的核反应堆达452座

总部位于法国巴黎的国际能源署28日发布《清洁能源系统中的核能》报告显示，截至2019年5月，全球运行中的核反应堆总计452座，分布在30多个国家，另有54座正在建设中。

报告说，核电发展越来越集中在发展中国家，正在建设的核反应堆中有40座位于中国、印度等国。相比之下，发达经济体的核能发展乏力，这对未来全球能源安全和实现气候目标构成威胁。

核能是目前全球第二大低碳电力来源，仅次于水电。数据显示，1971年至2018年间，核能为全球提供了约7.6万太瓦时（１太瓦时等于10亿千瓦时）的零排放电力，是风能和太阳能发电量总和的10倍以上，减少二氧化碳排放630亿吨。

但近年来，核电占全球电力供应量的比重处于下降水平，从20世纪90年代中期18%左右的峰值下降到2018年的10%。尽管近年来太阳能和风能发电量大幅增长，但2018年低碳能源在总电力供应中的份额为36%，与20年前持平。换言之，过去20年核电贡献下降8个百分点，完全抵消了其他可再生能源份额的增长。

报告认为，这主要是由于发达经济体出于安全、经济等方面的考量，新建核反应堆不足，而现有核反应堆普遍面临老化、关闭等问题。对于除日本和韩国外的其他发达经济体而言，近90%的核反应堆已使用超过30年。报告预测，如果不在核电发展方面采取行动，到2025年，发达经济体核电产能将下降25%，到2040年时，下降幅度更将高达三分之二。

相比之下，在发展中国家，大多数核反应堆运行年数不到20年。通常，核电站的设计使用年限为40年，不过，经工程评估后许多核电站可以安全运行更长时间。

国际能源署在报告中建议各方，在核能发展领域确保现有核电站安全运行，支持和投资建设新的核电站，鼓励发展新的核技术，例如通过建设小型模块化反应堆等来降低发电成本。

（记者陈晨）

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