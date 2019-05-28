罗马尼亚总理登奇勒接掌社民党领导权

罗马尼亚总理、社会民主党（以下称社民党）执行主席登奇勒27日晚对当地媒体说，社民党主席德拉格内亚被判入狱对该党来说是一个“困难时刻”，她将根据党规接管社民党领导权，直到党代会选出新的领导机构。

登奇勒说，从道义上讲，德拉格内亚入狱无论对他个人还是对其家庭都是一个悲剧。

另据初步统计显示，社民党在此次欧洲议会选举中的民众支持率比两年前罗大选时下降了近20个百分点。对此登奇勒说，社民党此时正面临一个艰难时刻。除非反对党通过议会弹劾政府，否则她不会迫于反对党的压力而辞去总理职务。

登奇勒说，罗马尼亚目前正担任欧盟轮值主席国，国家稳定十分重要。社民党将于28日举行领导层会议，对错误进行反思，并讨论如何团结一致面对未来。

罗最高法院当天做出终审裁定，维持该院去年对德拉格内亚因一起腐败案被判处3年零6个月监禁的一审判决。警方证实，德拉格内亚当晚已在布加勒斯特南部的拉霍瓦监狱登记。

今年56岁的德拉格内亚于2000年至2012年出任泰莱奥尔曼县议会主席，2015年当选社民党主席。德拉格内亚领导社民党赢得2016年议会选举后当选众议长至今。此间分析人士认为，这一最终裁决意味着德拉格内亚时代结束，社民党进入一个新时期。（记者林惠芬）

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