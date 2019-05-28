巴西亚马孙州4座监狱有40名囚犯死亡

巴西亚马孙州监狱管理部门27日说，该州首府马瑙斯4座监狱内当天发现40名囚犯死亡。
监狱管理部门说这些死亡囚犯都有“窒息症状”。在发现囚犯死亡的监狱中，安东尼奥·特林达迪监狱有25人，普拉克夸拉监狱有6人，男犯临时关押中心有5人，阿尼西奥·若宾监狱有4人。其中，阿尼西奥·若宾监狱26日曾发生暴动，导致15人死亡。
监狱管理部门表示，发现囚犯死亡后已经加强安保措施，目前情况已经得到控制。当天监狱内并未发生暴动，设施也未遭到破坏，囚犯死亡原因需进一步调查。
巴西司法部当天宣布，将向亚马孙州派出监狱事务特遣队人员以解决该州监狱出现的问题。（记者周星竹）
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