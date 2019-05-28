日本一男子持刀刺伤19人

日本神奈川县川崎市28日晨发生持刀伤人事件，一名男子持刀刺伤19人后试图自杀，被捕送医。
日本共同社援引川崎市消防局和神奈川县警方公布的消息说，当日7时40分（北京时间28日6时40分）左右，一名中年男子在川崎市登户站附近，持刀对正在等待校车的小学生等人行凶，导致19人受伤，其中一名女童和一名成年男性处于心肺功能停止状态。行凶者作案后试图自杀，被逮捕送医，目前意识不清。
据悉，受伤儿童多为东京多摩区某小学的学生。（记者杨汀）
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