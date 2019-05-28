中国金融业运行稳健 经得起外部变化冲击——人民银行党委书记、银保监会主席郭树清就美对我新一轮加征关税影响答记者问

美方不断升级中美经贸摩擦，将对中国经济产生哪些影响？中国金融业是否有足够抵御外部冲击的能力？金融业将如何应对市场变化？人民银行党委书记、银保监会主席郭树清27日接受了记者采访。

影响有限 中国完全有能力应对经贸摩擦

记者：近期，美方不断升级经贸摩擦，对中国经济的影响有多大？

郭树清：从中国来看，美国固然可以把关税加到极限水平，但这对中国经济的影响有限。经贸摩擦的影响完全可控，我们有能力、有信心做好应对。

一是中国国内消费已经成为拉动经济增长的最重要动力。绝大多数输美产品都非常适合内销，中国正处于消费升级时期，快速扩展的庞大市场会消化其中很大一部分。

二是市场多元化取得很大进展。我国产品海外销售的国家和地区不断增多，“一带一路”倡议日见成效，美国之外的市场欢迎更多中国产品。

三是美国无法完全限制中国产品对美出口。相当一部分中国产品还会出口到美国，有的是因为找不到替代品，有的是因为美国进口商愿意分摊加征关税成本。

四是中国产业结构正在加速调整升级，需要有一定比例的生产转移到海外，这有利于我们实现产业更新换代，进一步提高劳动生产率，加快中国的高质量发展。

五是对我国金融市场冲击有限。金融市场往往比较敏感，容易反应过度，去年有较强的波动。2019年中国经济开局良好，能对金融市场形成有效支撑，目前的韧性显著增强，进一步的影响会更小。

历史早已证明并将继续证明，靠封锁或制裁不仅不能阻止中国的发展，反而会激发我们创业创新的决心，加快转型发展的步伐。中国经济韧性强，产业结构完整，市场空间广阔，发展潜力巨大，长期向好的经济基本面是应对风险挑战的根本支撑。尤其重要的是，我们拥有独特的政治和制度优势，这是应对各类风险挑战的坚强保证。

稳健运行 中国金融体系经得起外部变化冲击

记者：市场有担心，在美方升级中美经贸摩擦的背景下，我国金融体系能否扛得住外部环境变化。在您看来，我国金融体系应对外部冲击的能力如何？大家有没有必要担心？

郭树清：担心是没必要的。近年来，我们持续深化改革扩大开放，完善公司治理结构，优化机构体系，规范市场秩序，防范化解重点领域金融风险，金融乱象治理效果明显，行业运行平稳，风险总体可控。

近年来，我们拆解影子银行，将违法违规、层层嵌套、透明度低、风险隐蔽的产品作为整治重点，两年来共压降12万亿元高风险资产。银行体系加大不良资产处置力度，盘活信贷存量，两年累计处置不良贷款3.48万亿元。严厉查处非法金融活动，坚决整治不法金融集团和高风险机构，违规网络借贷平台大幅压降，金融领域野蛮生长现象得到遏制。

坦率地说，去年中美经贸摩擦刚发生的时候，大家思想准备不足，有点心里没底，金融市场反应有些过度，股市、汇市出现较大波动。但经过一年多，大家看下来问题没那么严重，实际对经济的影响很有限。经济走势稳中向好，结构调整有序开展，新旧动能转换持续推进。

到目前为止，今年的金融市场，无论是股市、债市，还是汇市都是比较稳定的，相信后面的影响会更小一些。像汇率问题，市场没有恐慌，老百姓没有恐慌。

当前金融风险总体可控，从过去发散状态转向了收敛。我们处置风险都是比较主动的，以自我革命的方法去处置，不是等到发生危机时才去处置化解。

做好自己的事 提升服务实体经济能力

记者：在当前形势下，金融业该做好哪些事情？

郭树清：金融是实体经济的血脉，与实体经济是共生共荣的关系。我们将大力推进金融供给侧结构性改革，进一步提升金融服务实体经济能力，坚定不移推进金融业开放，坚决打好防范化解金融风险攻坚战，在应对经贸摩擦中发挥积极作用。

服务实体经济方面，一是继续实施稳健的货币政策，保持流动性合理充裕。充分调动信贷、债券、股权、保险等各类金融资源，有效增加表内融资供给，满足有效融资需求。二是完善市场化金融支持科技创新政策措施。推动加大金融产品和服务创新，探索知识产权质押、供应链融资、创新创业金融债券、股权基金、产业基金、天使投资等产品和服务，拓宽科技型企业多元化融资渠道，提高科技创新金融服务水平。三是对受到贸易摩擦影响的出口型企业，加强市场化金融服务及汇率风险管理，鼓励其不断开拓出口新市场。四是继续大力发展普惠金融，大力支持民营企业和小微企业，在解决融资难的基础上推动降低融资成本。

应对中美经贸摩擦，最重要的是做好自己的事。对金融业来说，就是要持续深化金融供给侧结构性改革，推动优化融资结构和金融机构体系、市场体系、产品体系，进一步提高金融供给对实体经济的适应性和灵活性。同时将坚持不懈治理金融市场乱象，有序化解影子银行风险，强化不良资产真实认定和有效处置，依法处置高风险机构，严厉打击非法金融活动。更加注重通过供给侧结构性改革扩大有效需求，在推动高质量发展中防范风险，确保经济运行在合理区间。进一步强化政策协同，共同防范金融市场异常波动和共振。

投机做空人民币必然遭受巨大损失

记者：近期人民币汇率出现贬值。在您看来，原因是什么？您说过做空人民币必然遭遇巨大损失，这方面的底气在哪儿？

郭树清：近年来，人民币有效汇率在全球货币中一直表现稳健，中国政府努力在提高汇率灵活性和保持汇率稳定性之间求得平衡，得到了国际社会广泛认可。过去十几年里，凡是人民币出现较大幅度贬值，基本都是由于外部原因。

最近一次是今年5月，离岸人民币兑美元一度下跌超过3%，完全是美国升级经贸摩擦进而影响市场情绪的结果。

需要指出的是，虽然近期外汇市场出现波动，但中国企业和居民并没有出现恐慌。越来越多的人认识到，通过买卖外汇来获取投资收益是不现实的，将金融资产转移到海外也是不安全的。在成熟市场国家，几乎没有企业和居民专门靠“炒汇”获取投资收益。

人民币汇率短期波动是正常的，但长期看，我国经济基本面决定人民币不可能持续贬值。中国仍是世界经济增长的最大引擎，具备极好的市场空间和增长潜力。随着经济发展质量提升，人民币市场汇率将不断向购买力平价靠近。投机做空人民币必然遭受巨大损失。

金融业对外开放不会停顿更不会倒退

记者：去年我们推出了15条银行业保险业开放措施，这个月初又有新的12条开放措施。这些开放措施的进展情况如何？下一步金融开放的方向是什么？

郭树清：去年推出的15条银行业保险业对外开放措施和今年5月初公布的12条新措施，正在抓紧落实，稳步推进。一些新设外资机构获得批准，相关的法律法规也在按程序修订，我们正按照自己的时间表、路线图全面推进，除了银行业保险业之外，我们还将加大证券业基金业的对外开放，促进资本市场持续健康发展。

在对外开放上，我们不会停顿，更不会倒退，金融开放的大门将越开越大。未来金融业开放空间仍然很大，我们将推动全面实施准入前国民待遇加负面清单管理制度，对境内外各主体一视同仁，构建公平竞争的市场环境。金融业对外开放始终要与风险管控能力相适应，要特别防止短期跨境资本大进大出。所以，我们特别欢迎那些拥有良好市场声誉和信用记录，在风险管控、信用评级、财富管理、专业保理、消费金融、养老保险、健康保险等方面具有特色和专长的外资机构进入中国，丰富市场主体、创新金融产品、激发市场活力。（新华社记者李延霞 人民日报记者欧阳洁）

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