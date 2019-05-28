以色列空袭叙利亚军事设施造成叙士兵1死1伤

以色列总理内塔尼亚胡27日说，以空军当天空袭了叙利亚境内一处军事设施。据叙媒体报道，袭击造成叙政府军1名士兵死亡、1名士兵受伤。

内塔尼亚胡当天在声明中说，叙利亚军队27日试图袭击以色列战机但未成功，作为回应，以空军摧毁了叙利亚境内向以战机发射炮弹的发射架。他表示，以色列不会容忍任何侵犯。

以色列国防军当天早些时候说，以战机在北部边境执行例行飞行任务时遭到叙利亚防空炮弹的袭击，但炮弹没有击中战机。

叙利亚通讯社27日援引叙军方消息人士的话说，以色列当晚9时10分对叙利亚南部库奈特拉省一处叙方军事设施发动袭击，造成1名士兵死亡、1名士兵受伤。该消息人士未说明具体袭击方式。

叙利亚库奈特拉省与以色列相邻，以色列在1967年第三次中东战争中占领了库奈特拉省戈兰高地。（记者吕迎旭 陈文仙 参与记者：汪健、郑一晗）

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