伊拉克安全部队逮捕3名“伊斯兰国”当地头目

伊拉克安全官员27日说，伊拉克安全部队当天在迪亚拉省和萨拉赫丁省分别发起清剿极端组织“伊斯兰国”武装分子的行动，共抓获3名“伊斯兰国”当地头目，击毙3名武装分子。

迪亚拉省安全委员会主席萨迪克·侯赛尼告诉新华社记者，伊拉克安全部队根据情报采取行动，在迪亚拉省抓获了3名“伊斯兰国”在当地的头目，并开始对其进行审讯。

侯赛尼说，安全部队的武装直升机在萨拉赫丁省靠近迪亚拉省边界的山区摧毁了一处“伊斯兰国”武装分子藏匿点，击毙3名武装分子。

伊拉克于2017年12月宣布取得打击“伊斯兰国”历史性胜利，但目前仍有一些极端分子藏身偏远地区，伺机发动袭击。（记者张淼）

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