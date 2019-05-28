罗马尼亚众议长被终审判决3年半监禁

罗马尼亚最高上诉和司法法院（最高法院）27日作出终审裁定，维持该院去年对众议长、执政的社会民主党（社民党）主席德拉格内亚因一起腐败案被判处3年零6个月监禁的一审判决。

最高法院作出终审判决后，根据法律程序，德拉格内亚当天将收到法院要求其前往监狱服刑的通知。

最高法院去年6月21日一审对全国关注的“吃空饷”案作出判决，德拉格内亚因被指“唆使滥用职权”被判3年零6个月监禁并立即执行；而对其另一项“唆使作假”的指控则宣布不成立。

罗国家反贪局2013年接到举报称，南部泰莱奥尔曼县社会援助和儿童保护局局长违规雇用两名工作人员。调查发现，这两名“合同雇员”从未参与雇佣机构的工作活动，而只为该县社民党党部工作。反贪局检察官认为，时任该县议会主席的德拉格内亚一直在控制该县社会援助和儿童保护局的工作，并指控其犯有唆使作假和唆使滥用职权罪。此案于2016年7月移交法庭审理。

2016年4月，德拉格内亚因在2012年组织弹劾时任总统伯塞斯库的全民公投中有舞弊行为，被终审判决两年徒刑，缓期执行。

今年56岁的德拉格内亚于2000年至2012年出任泰莱奥尔曼县议会主席，2015年当选社民党主席。德拉格内亚领导社民党赢得2016年议会选举后当选众议长至今。（记者林惠芬）

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