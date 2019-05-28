法国里昂爆炸案嫌疑人被捕

据法国媒体27日报道，一名涉嫌制造24日法国里昂爆炸案的24岁男子当天在里昂被逮捕，其父母和弟弟也被拘留接受调查。

法国内政部长卡斯塔内在社交媒体推特上确认了嫌疑人被捕的消息。他说，逮捕行动由里昂警方和巴黎反恐部门共同执行。

据法国资讯电视台BFMTV报道，这名主要嫌疑人国籍为阿尔及利亚，是一名计算机专业学生，此前并未被警方记录在案。警方还搜查了嫌疑人位于里昂郊区的住所。

据报道，警方通过嫌疑人手机进行定位，借助监控摄像头的抓拍画面，在爆炸残留物上提取到指纹，于26日晚确定嫌疑人身份。但是，由于担心嫌疑人家中藏有爆炸物，警方等到27日上午嫌疑人离开住所时才对其实施抓捕。目前警方正在调查嫌疑人具体作案动机及其社会关系。

法国东南部城市里昂市中心24日下午发生爆炸，造成至少13人受伤。一名男子当天下午骑自行车来到市中心一广场附近面包店门口，放下一个箱子，随后箱子发生爆炸。法国总统马克龙将此次爆炸事件定性为一起“袭击”。（记者徐永春）

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