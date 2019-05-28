奥地利总理库尔茨被罢免

奥地利国民议会27日召开特别会议，通过了针对总理库尔茨及其内阁的不信任案。库尔茨及内阁部长都被罢免，库尔茨成为1945年奥地利第二共和国成立以来，首位遭国民议会罢免的总理。

5月27日，在奥地利维也纳，奥地利总理库尔茨出席国民议会特别会议。 奥地利国民议会27日召开特别会议，通过了针对总理库尔茨及其内阁的不信任案。库尔茨及内阁部长都被罢免，库尔茨成为1945年奥地利第二共和国成立以来，首位遭国民议会罢免的总理。 新华社记者 郭晨 摄

不信任案由奥地利主要反对党——中左翼的社会民主党提出。当天早些时候，右翼民粹主义政党——奥地利自由党表示将支持不信任案。由于两党在国民议会拥有超过半数的席位，通过不信任案、罢免库尔茨已经没有悬念。

在当天下午表决前的3个小时辩论中，社民党和自由党议员均指责库尔茨，在18日政府危机爆发后追求“权力”，推行人民党一党执政的少数派政府，两党不信任库尔茨政府。库尔茨则表示，他和总统范德贝伦密切协调，努力化解政府危机，建立一个稳定的过渡政府，直到9月举行的国民议会选举。

由于国民议会通过对库尔茨政府不信任案，范德贝伦将解除库尔茨及其内阁部长的职务。未来几天，在新总理人选没有敲定前，范德贝伦可能委托库尔茨临时履行总理部分职责。

5月27日，在奥地利维也纳，奥地利总理库尔茨出席国民议会特别会议。新华社记者 郭晨 摄

社民党和自由党此前都表示，在9月提前举行的国民议会选举前，应该由一个独立的超党派的专家政府行使政府职能，这个专家政府应该得到国民议会多数认可。

库尔茨领导的中右翼人民党在26日欧洲议会选举中赢得创纪录的34.5%选票，遥遥领先社民党和自由党。但选举受挫的社民党当晚明确表示，27日将对库尔茨及其全体内阁成员提出不信任案。

18日，时任奥地利副总理、自由党主席施特拉赫因涉嫌与俄罗斯富商“利益输送”视频丑闻曝光而被迫辞职。库尔茨随即宣布，结束人民党和自由党近一年半的执政联盟，提前举行大选，奥地利爆发政府危机。此后，库尔茨以彻查施特拉赫视频丑闻为由罢免可能与丑闻有利益冲突的自由党核心人物、内政部长基克尔。其他几名自由党籍部长随即宣布辞职。22日，库尔茨组建了一个少数派政府，几名技术官员填补了自由党退出留下的部长空缺。（记者刘向）

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