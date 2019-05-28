摩洛哥海军在地中海救起249名偷渡者

据摩洛哥媒体27日报道，隶属于摩洛哥海军的海岸警卫队25日和26日在地中海救起249名偷渡者。

摩洛哥官方通讯社援引军方消息报道说，例行巡逻的摩洛哥海岸警卫队在地中海发现数艘在海上受困的橡皮艇，并将艇上249人全部救起。

消息说，这些来自撒哈拉以南非洲国家的偷渡者中包括妇女和儿童。249名偷渡者都身体无恙，已被送往摩洛哥北部的港口。

摩洛哥政府发言人穆斯塔法·哈勒菲近日表示，摩洛哥在拦截非法移民和打击偷渡团伙等方面付出了巨大努力，今年以来摩洛哥相关部门已拦截超过3万名非法移民。在打击非法移民的同时，摩洛哥也加强了对海上受困非法移民的搜救工作。

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)