俄外长：美向中东增兵将增加该地区风险

俄罗斯外交部长拉夫罗夫27日说，美国总统特朗普决定向中东增派1500名军人，此举将增加该地区面临的风险。
俄媒体27日援引拉夫罗夫的话说，特朗普决定在目前中东和北非地区已有美军的基础上再部署1500人，此举将导致风险上升。俄方希望美方在伊朗问题上能听取“理智声音”。
针对伊朗提出与海湾邻国签订互不侵犯协议一事，拉夫罗夫表示，俄方认为伊朗的提议是正确的。签订互不侵犯协议或许是缓解紧张局势的第一步，伊朗这一提议与俄方关于促进海湾地区安全的倡议吻合。
拉夫罗夫说，要增强海湾地区安全可以先从基本做起，包括提高军事透明度、邀请他国参与军事演习，以及在阿拉伯国家联盟、联合国、欧盟等的帮助下制订建立互信的措施等。
美国总统特朗普24日说，美国将向中东增兵约1500人，主要承担“防御任务”。美国代理国防部长沙纳汉随后在社交媒体上说，这批美军将部署至美中央司令部辖区以回应“伊朗威胁”。（记者李奥）
美方滥用国家力量打压他国企业，不正当！ 回应国际热点，亮出中国态度。过去一周，中美贸易摩擦不断升级，美国无视国际贸易规则任意挥舞“关税大棒”、针对华为实施技术霸凌的行为，引起了国际社会的广泛关注和舆论谴责。此外，针对所谓的中美俄三边军控谈判问题、台湾问题、西藏问题等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。下面让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】
华人贝聿铭：在东西方文明的罅隙中诗意地栖居 5月16日，享誉世界的华裔建筑大师贝聿铭去世，享年102岁。从法国卢浮宫前的玻璃金字塔、大理石砌成的华盛顿国家美术馆，到维港边矗立的香港中银大厦，贝聿铭的建筑手笔，将艺术之美凝固于大地，被时间证明永恒。【详细】