俄外长：美向中东增兵将增加该地区风险

俄罗斯外交部长拉夫罗夫27日说，美国总统特朗普决定向中东增派1500名军人，此举将增加该地区面临的风险。

俄媒体27日援引拉夫罗夫的话说，特朗普决定在目前中东和北非地区已有美军的基础上再部署1500人，此举将导致风险上升。俄方希望美方在伊朗问题上能听取“理智声音”。

针对伊朗提出与海湾邻国签订互不侵犯协议一事，拉夫罗夫表示，俄方认为伊朗的提议是正确的。签订互不侵犯协议或许是缓解紧张局势的第一步，伊朗这一提议与俄方关于促进海湾地区安全的倡议吻合。

拉夫罗夫说，要增强海湾地区安全可以先从基本做起，包括提高军事透明度、邀请他国参与军事演习，以及在阿拉伯国家联盟、联合国、欧盟等的帮助下制订建立互信的措施等。

美国总统特朗普24日说，美国将向中东增兵约1500人，主要承担“防御任务”。美国代理国防部长沙纳汉随后在社交媒体上说，这批美军将部署至美中央司令部辖区以回应“伊朗威胁”。（记者李奥）

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