伊朗试与邻国“修好” 或将核计划付诸公投

伊朗外交部长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫26日说，伊朗将抵御任何“军事和经济侵犯”，希望与海湾地区阿拉伯邻国构建“平衡的关系”。

伊朗媒体25日报道，伊朗总统哈桑·鲁哈尼酝酿就伊朗核计划举行公民投票。

【签约邻国？】

扎里夫26日在伊拉克首都巴格达与伊拉克外长穆罕默德·阿里·哈基姆会面。他在新闻发布会上说，伊朗将抵御任何“军事和经济侵犯”。

“我们将抵御任何针对伊朗的战争行动，无论是经济战还是军事战，”扎里夫说，“我们将坚强应对。”

扎里夫同时说，伊朗希望与海湾阿拉伯邻国构建“平衡的关系”，已经提议签订“互不侵犯条约”。依照他的说法，伊朗愿意与海湾国家构建“最好的关系”，欢迎任何针对这一议题的对话倡议。

哈基姆告诉扎里夫，伊拉克愿意为伊朗与美国充当调停人，伊拉克方面认为“经济封锁”不会有成效。

“我们明确、坦诚地反对美国的单边行动，”哈基姆说，“我们支持伊朗伊斯兰共和国的立场。”

伊拉克国家电视台25日播发扎里夫当天到访巴格达的消息。据伊朗官方媒体报道，扎里夫这次出访邻国为期两天，行程包括与伊拉克总统和外长会晤。

【付诸公投？】

半官方的伊朗劳动新闻社25日晚些时候报道，伊朗总统鲁哈尼酝酿把伊朗核计划付诸公投。

依照鲁哈尼的说法，他2004年出任伊朗核谈判高级代表时曾向伊朗最高领袖大阿亚图拉阿里·哈梅内伊提议就核议题举行公投。

路透社解读，自1979年伊朗伊斯兰革命以来，伊朗仅就批准创建伊斯兰共和国、批准以及修订宪法等事项举行过3次公投。把核计划付诸公投将给予伊朗领导人更多“活动空间”，为缓解当前紧张局势提供机遇。

美国政府去年退出伊朗核问题全面协议并对伊方“极限施压”，施行广泛和严厉制裁，把伊朗伊斯兰革命卫队列为“恐怖组织”，要求伊方就核、导弹和地区安全等事项满足美方条件。

伊方强硬应对，拒绝与美方重新谈判，把辖区包括中东的美军中央司令部及下属部队列为“恐怖组织”，警告将停止执行核协议部分内容、恢复更高丰度铀浓缩活动。（闫洁）（新华社专特稿）

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