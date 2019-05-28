卡车行驶途中掉落蜂箱 美国警方忙封闭公路

多个蜂箱从行驶的车内落下，蜜蜂“蜂拥而出”，美国华盛顿州普尔曼市一条公路因而封闭两个多小时。
美联社27日以普尔曼市警方为消息源报道，华盛顿州立大学工作人员本月23日早晨驾驶一辆卡车行驶途中，多个蜂箱从车上掉落，大量蜜蜂飞出蜂箱。警方大约7时40分接到报警，很快封闭现场所在公路。
一名抵达现场的警官说，数以千计蜜蜂在空中“嗡嗡”地飞。多名大学工作人员穿上防护服捡箱子。
那条公路封闭超过2小时后再次开放。
华盛顿州立大学位于普尔曼市，下设昆虫学院。学院有一个育种和研究实验室，专事研究和保护蜂群。（王鑫方）【新华社微特稿】
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