欧洲议会选举民调：法国执政党失利 国民联盟领跑

欧洲议会选举投票站出口民意调查显示，法国总统埃马纽埃尔·马克龙所属的共和国前进党不敌玛丽娜·勒庞率领的极右翼政党“国民联盟”。

勒庞26日要求解散法国议会，寻求巩固胜局；得票率不理想的法国共和党迁怒马克龙，认定总统把欧洲议会选举塑造为共和国前进党与国民联盟的对决，促使选民进一步抛弃共和党等传统政党。

【极右翼得意】

据26日发布的投票站出口民调，国民联盟得票率大约24%，领先共和国前进党1至1.5个百分点。

勒庞认定，这一结果是“国民的胜利”，敦促提前举行议会选举，宣称这次欧洲议会选举是法国民众对“马克龙政策以及他个人”的公决。

勒庞在2017年总统选举中不敌马克龙。她和马克龙连续几个月来把欧洲议会选举描述为对欧洲联盟不同见解的对决。

马克龙支持更加强大的欧盟、倡导欧洲一体化，而勒庞反对移民、主张“欧洲联盟自然转变为欧洲国家联盟”，以更好管控边境、维护国家金融主权。

欧洲议会设751个议席，法国可分得74席，仅次于欧盟成员国中人口最多的德国。国民联盟有望比共和国前进党多占一席。

【执政党认输】

法国政府26日拒绝解散议会、提前举行议会选举的提议。

总理爱德华·菲利普承认失利，同时寻求重振旗鼓：“如果你在选举中（得票率）居第二位，那就不能宣称胜利。现在是行动起来的时候，因为法国民众最终只会凭借一件事评判我们，那就是（选举）结果。”

马克龙本人没有回应选举结果。一名总统助手说，国民联盟在本届欧洲议会选举的表现不及2014年，当时得票率为25.9%。

自去年11月中旬以来，“黄马甲”每周末出现在首都巴黎等法国城市的街头。示威者最初要求下调燃油税，不久转移焦点至马克龙的经济和社会政策。马克龙陷入就任总统以来最大政治危机，民意支持率跌至最低点。

法国《费加罗报》一篇评论文章写道，一些人把这场选举视为对马克龙个人的评判，想要惩罚马克龙的选民转而投票支持国民联盟。

【传统政党怒】

出口民调显示，欧洲生态党－绿党在欧洲议会“法国站”获得13.4%的选票，而老牌右翼政党共和党得票8.5%，由前任总统弗朗索瓦·奥朗德领导的左翼传统党派社会党得票6.2%至6.7%。

共和党是法国议会主要反对党，走出过前总统尼古拉·萨科齐。党主席洛朗·沃基耶责怪马克龙在竞选阶段把欧洲议会选举塑造为执政党与国民联盟之间的对决，进一步减少了选民对传统党派的关注。

总理菲利普谈及共和党和社会党的选情时说，欧洲议会选举结果进一步说明法国原有政治体系“不复存在”。

在《费加罗报》资深记者吉洛姆· 塔巴尔看来，欧洲议会选举是2017年法国总统选举的“余震”，法国政治版图重塑因马克龙代表的中间派崛起而开始，迄今没有结束。自总统选举以来，社会党一蹶不振，这次轮到共和党失去有力反对党的地位。

【打击不致命】

法新社判断，欧洲议会选举失利对马克龙构成“象征性打击”。

一名要求不公开姓名的爱丽舍宫幕僚告诉法新社记者，马克龙政府不会因为欧洲议会选举结果而改变政策，将深化一系列改革，包括为中产阶级减税、改革养老金和失业津贴体系。

作为欧盟的监督、咨询和立法机构，欧洲议会是欧盟核心机构之一。

一名消息人士说，马克龙依旧期望在欧洲议会内部结成“亲欧派”联盟。“在欧洲层面，总统依旧在筹划组建‘大联盟’。这股力量可能是新一届欧洲议会的关键。”

在巴黎政治学院政治研究中心分析师扎基·莱迪看来：“一些人所预言的马克龙遭受毁灭打击没有发生。国民联盟取得不错成绩，但不及五年前惊人。”

勒庞所领导的国民联盟能否在欧洲议会“成气候”，要看她能否推动结成疑欧派政党“大联盟”。

波兰法律与公正党因为看不惯勒庞的亲俄罗斯立场而拒绝结盟；匈牙利政府先前说，由总理欧尔班·维克托领导的右翼政党青年民主主义者联盟不会支持“疑欧派”阵营。（杜鹃）（新华社专特稿）

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