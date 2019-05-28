“脱欧”僵局助英国脱欧党逆袭 执政党惨败

截至27日凌晨发布的部分计票结果显示，创建仅6周的“英国脱离欧盟党”在欧洲议会选举“英国站”获得压倒性胜利。自由民主党的主张截然相反，支持英国留在欧洲联盟，紧随其后。

执政党保守党和最大反对党工党因选民不满“脱欧”僵局而双双惨败。选举结果同时显现英国民意进一步两极化，“脱欧”和“留欧”两派相比2016年“脱欧”公民投票时立场更趋强硬，而且力量基本持平。

【小党逆袭】

英国因“脱欧”日期从3月29日延期至最迟10月31日而不得不继续参与本届欧洲议会选举，从12个选区选出73名欧洲议会议员。英国广播公司27日报道，10个选区计票结果已经发布，确定归属的64个议席中，英国脱欧党收获28席，自由民主党斩获15席。

脱欧党得票率在9个选区保持领先，合计赢得大约三分之一选票。自民党赢得大约20%选票，大部分源自支持“留欧”地区。

因不满公投将近三年后英国仍没有“脱欧”，选民以投票方式发泄对保守党和工党的怒火，导致这两大传统政党所获议席数分别仅为3个和10个，得票率分列第五和第三。

美联社报道，脱欧党有望凭借31%的得票率在新一届欧洲议会赢得29个议席。“英国站”投票率仅为37%，远低于欧盟50.9%的平均水平。

脱欧党今年4月正式创建，唯一政策目标是英国尽快“脱欧”，即便以“无协议脱欧”方式。自民党主张同样明确，支持再次就“脱欧”举行公投，以便逆转“脱欧”进程。

脱欧党领袖、独立党前任领导人奈杰尔·法拉奇在社交媒体“推特”欢呼：“英国政坛从来没有哪个新政党成立仅6周便占据全国选举得票率榜首。”

一贯被视作边缘人物的自民党领袖文斯·凯布尔同样得意，宣布：“我们已经自我证明是英国政坛最强大的‘留欧’力量。”

法新社报道，自民党在英国首都伦敦伊斯灵顿区得票率居首，而英国议会下院中这一选区的代表是工党领袖杰里米·科尔宾。

【撕裂加剧】

赢得满意选举结果不禁让脱欧党和自民党对两大主流政党“喊话”。

法拉奇认为脱欧党大胜是对保守党和工党的“一个巨大信息”，警告说如果英国无法按时在10月31日退出欧盟，脱欧党已做好准备，在英国议会选举中复制26日欧洲议会选举中的成功。法拉奇要求加入英国与欧盟“脱欧”谈判的英方团队。

凯布尔26日难掩对工党的奚落，说“今晚的结果对工党是清晰教训：别当骑墙派”，意指工党就是否支持二次“脱欧”公投立场反复，颇有“两面下注”之意。

选举专家约翰·柯蒂斯分析，欧洲议会选举“英国站”可以解读为“留欧”和“脱欧”两派接近打平手。支持“无协议脱欧”的脱欧党和独立党合计得票率达35%，支持二次公投的自民党、绿党和“改变英国党”总得票率也有35%。

他认为，选举结果同时证实两件事，一是英国民意就“脱欧”议题立场进一步两极化，二是“脱欧”和“留欧”两派所获支持非常接近。

英国广播公司政治新闻编辑劳拉·库恩斯伯格判断，选举结果清晰显现，民众希望各政党就“脱欧”展露明确立场，而劝说民众支持折中方案的努力均告失败。

多家媒体因而预期，欧洲议会选举结果无助于打破“脱欧”僵局。面对选举失利，保守党和工党可能被迫放弃折中立场。

贝德福德郡大学教授斯蒂芬·巴伯告诉法新社，即将参与党首之争的其他保守党竞选人可能效仿前外交大臣鲍里斯·约翰逊，主张“更强硬”的“无协议脱欧”。

工党外交事务发言人埃米莉·索恩伯里呼吁工党支持二次公投并主张“留欧”。

路透社27日报道，法拉奇希望尽快让欧洲议会选举胜利在英国政坛“变现”。英格兰东部一个多数人支持“脱欧”的选区定于6月6日举行临时选举。“脱欧党”可能借选举进入英国议会，从而参与“脱欧”决策。（海洋）（新华社专特稿）

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