“一带一路”国际技能大赛在重庆开幕

新华社重庆5月27日电（记者叶昊鸣、伍鲲鹏）以“技能合作、共同发展”为主题的“一带一路”国际技能大赛27日在重庆开幕，共有44个国家和地区的近700名人员参与，参赛选手将在未来两天里参加18个项目的技能竞赛，中国代表团派出18名选手参加全部18个比赛项目。
据了解，此次“一带一路”国际技能大赛，旨在搭建技能融通平台，加强技能领域交流合作，促进各参赛国整体提升技能发展水平，为各国经济社会发展作出积极贡献。
美方滥用国家力量打压他国企业，不正当！ 回应国际热点，亮出中国态度。过去一周，中美贸易摩擦不断升级，美国无视国际贸易规则任意挥舞“关税大棒”、针对华为实施技术霸凌的行为，引起了国际社会的广泛关注和舆论谴责。此外，针对所谓的中美俄三边军控谈判问题、台湾问题、西藏问题等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。下面让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】
华人贝聿铭：在东西方文明的罅隙中诗意地栖居 5月16日，享誉世界的华裔建筑大师贝聿铭去世，享年102岁。从法国卢浮宫前的玻璃金字塔、大理石砌成的华盛顿国家美术馆，到维港边矗立的香港中银大厦，贝聿铭的建筑手笔，将艺术之美凝固于大地，被时间证明永恒。【详细】