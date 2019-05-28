原标题：“一带一路”国际技能大赛在重庆开幕

新华社重庆5月27日电（记者叶昊鸣、伍鲲鹏）以“技能合作、共同发展”为主题的“一带一路”国际技能大赛27日在重庆开幕，共有44个国家和地区的近700名人员参与，参赛选手将在未来两天里参加18个项目的技能竞赛，中国代表团派出18名选手参加全部18个比赛项目。

据了解，此次“一带一路”国际技能大赛，旨在搭建技能融通平台，加强技能领域交流合作，促进各参赛国整体提升技能发展水平，为各国经济社会发展作出积极贡献。

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