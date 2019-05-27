综合消息：欧洲议会选举投票结束 传统优势党团实力减弱

综合新华社驻外记者报道：第九届欧洲议会选举投票26日夜落下帷幕。初步统计显示，传统优势党团实力减弱，极右翼政党席位增加，未来议会各派政治力量更趋多元。

欧洲议会选举23日至26日在欧盟28个成员国举行。26日当天有德国、法国、意大利等21个欧盟成员国举行投票，此前已有英国、荷兰、捷克、爱尔兰、斯洛伐克、拉脱维亚、马耳他7个成员国完成了投票。所有28个欧盟成员国于26日夜间开始陆续公布各自投票结果。

作为欧盟的监督、咨询和立法机构，欧洲议会是欧盟核心机构之一。欧盟各成员国在欧洲议会所拥有的席位，总体是以国家人口数量为基准、经政治协商后确定的，人口较多的国家所拥有的议席也相对较多。在欧洲议会总共751个席位中，德国分配到96席，位列第一；法国拥有74席，居第二；人口最少的马耳他拥有6席。

欧洲议会的议员由各成员国选民直接选举产生，各成员国在选举时遵循一些共同原则，但也存在差异。一般来说，当选议员在欧洲议会中按照党派组成跨国党团，议员更多是依据党团的政治诉求展开日常工作。

截至布鲁塞尔时间27日凌晨1时30分（北京时间27日7时30分），欧洲议会公布的数字显示，中间偏右的欧洲人民党党团将获得180席，中间偏左的社民党党团有望获152席，二者都比上届有所下降。

过去，这两大党团的席位合计超过欧洲议会的半数，从而可以形成“大联盟”掌控欧洲议会。但根据目前的选举结果，这一情况在今年恐将不复存在，欧洲议会的政治势力将更加“碎片化”。

持中间立场的欧洲自由民主联盟党团及法国总统马克龙所领导的党派所组成的党团预计掌握的席位为105席，将成为欧洲议会的第三大党团。极右翼的民族与自由党团和自由与直接民主党团席位均有所增加，前者从36席增加到57席，后者从42席增加到54席。

根据预测，各成员国中，德国中右翼的联盟党得票率为28.8%，获29席，比上一届减少5席；绿党得票率为20.6%，获22席，比上一届增加一倍。

法国当晚的出口民调显示，勒庞率领的极右翼政党“国民联盟”得票率居首，领先总统马克龙所属的执政党共和国前进党。

在英国，据不完全计票结果显示，极右翼政党脱欧党得票率接近一半，领先执政的保守党。

随着更多选区公布统计结果，席位分配还可能发生变化。据初步统计，本次选举的投票率超过50%。（执笔记者：李骥志；参与记者：应强、田栋栋、任丽颖、王子辰、张远、徐永春、桂涛、张章、林惠芬、王欣然、于帅帅、赵丹亮）

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)