内塔尼亚胡表示将为完成组阁尽最后努力

以色列总理内塔尼亚胡26日在社交媒体推特上发表视频讲话说，他正在尽最后努力组建新一届联合政府，以避免举行“不必要的大选”。

内塔尼亚胡表示，他已经向潜在“合作伙伴”提供了一个解决极端正统派犹太教徒服兵役问题的方案，对方“没有理由加以拒绝”。

据以媒体报道，内塔尼亚胡组阁遇到的主要“死结”在于极端正统派犹太教徒免服兵役的问题。内塔尼亚胡领导的利库德集团在议会只有36个席位，他要完成组阁，必须和其它右翼政党组建执政联盟。右翼政党“以色列是我们的家园”要求即将组建的新政府通过极端正统派犹太教徒服兵役法案，否则拒绝加入执政联盟，这一要求遭到同属右翼的极端正统派犹太党派的反对。双方分歧影响内塔尼亚胡组建执政联盟。

以总统里夫林上月17日宣布，正式授权现任总理内塔尼亚胡组建新一届政府，本月29日是其组阁的“最后期限”。截至目前，内塔尼亚胡尚未与任何潜在的“合作伙伴”签订组建执政联盟的协议。倘若他未能成功组阁，刚刚选举产生的议会可能被解散而再次举行大选。

此间舆论普遍预测，内塔尼亚胡在“最后一刻”完成组阁的可能性依旧很大。如果组阁成功，内塔尼亚胡将迎来第五个总理任期，有望成为以色列历史上任职时间最长的总理。

以色列4月9日举行议会选举，利库德集团和其他右翼政党共获得65个席位，其主要竞争对手蓝白党和其他中左翼政党获得其余55个席位。（记者陈文仙 吕迎旭）

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