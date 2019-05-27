专访：美国挑起的经贸摩擦将引发全球经济动荡——访智利经济学家奥斯瓦尔多·罗萨莱斯

智利知名经济学家奥斯瓦尔多·罗萨莱斯日前在接受新华社记者采访时指出，美国挑起的中美经贸摩擦将引发全球经济动荡。

罗萨莱斯对当前的国际贸易紧张局势表示担忧。他说，国际货币基金组织已数次调低全球经济增长预期，国际贸易额预计也将萎缩。这不是一场短期危机，将会延续很长时间，意味着经济和金融市场的波动有可能成为一种常态。

罗萨莱斯分析，智利和拉美经济将受到中美经贸摩擦影响。以智利为例，他说，智利是原料出口国，海外市场波动会影响对智利铜的需求，如果铜价下跌，智利的公共财政就会受到影响，矿业投资下滑，交通、物流、工程、建筑等其他领域投资都会下降，整体经济增长将会放缓。

罗萨莱斯曾担任联合国拉丁美洲和加勒比经济委员会国际贸易和一体化研究部主任。他认为，美国挑起对华贸易战、围堵中国高科技企业的真实目的是为了确保自身在未来数十年掌控贸易和技术霸权。

至于美国以贸易逆差为由向中国发起贸易战，罗萨莱斯认为这一借口不值一驳。

“贸易逆差严格说来是一个宏观经济问题。美国政府要解决贸易逆差，唯一的选择是放慢经济增长，减少进口、投资。任何一个经济学家都知道，贸易逆差不能通过增加关税的方法解决。”他说。

罗萨莱斯说，美国对中国实施加征关税措施，其结果只能是由使用中国原料的美国企业以及购买中国产品的美国消费者来支付上涨的关税。

谈到危机出路，罗萨莱斯说：“现在最重要的就是维护多边体制。历时数十年建立起来的多边体制虽然并不完美，也并非对所有发展中国家都有利，然而，失去多边体制对于发展中国家更为不利。各方应为推动多边贸易体制和投资体制适应目前的新情况展开对话。”

罗萨莱斯表示，希望拉美地区的重要一体化组织太平洋联盟和南方共同市场的成员国能一致行动，明确共同捍卫多边贸易体制和推动世界贸易组织改革的立场。

目前，太平洋联盟成员国包括智利、秘鲁、墨西哥和哥伦比亚，南方共同市场创始成员国包括阿根廷、巴西、巴拉圭和乌拉圭。两个组织成员国人口占拉美地区总人口约80%，国内生产总值占拉美地区总量80%以上。（尹南 张笑然）

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