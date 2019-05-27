安全、好用、实惠——美国电信运营商的华为亲体验

华为近来被一些美国政客贴上了“不安全”的标签。但是，对此最有发言权的美国电信运营商究竟体验如何？记者近日采访了使用华为设备的当地运营商——LHTC宽带公司。他们把自己的多年体验总结为：安全没问题、性能挺可靠、价格很实惠、服务有保障。

从首都华盛顿北上，记者驱车4个小时来到宾夕法尼亚州西南部的斯塔尔斯敦镇，镇上一栋面积不大的平房就是LHTC公司总部。公司为周边的7000余个家庭和小企业提供电话、电视和宽带网络服务，其中1600个服务对象完全依赖华为设备。

美国一些政客近来大肆鼓噪华为的“安全威胁”，让公司总裁詹姆斯·凯尔感到很困惑，因为LHTC公司与华为合作5年来，从未发现华为存在安全威胁的证据。

凯尔告诉记者，在与华为合作之前，公司对华为设备进行了认真评估，认为华为设备没有任何安全问题，而且价格上很有优势。

“5年后我们的合作仍在继续，且在当前这种情况下我们还继续合作，这足以证明我们有良好的合作关系。”凯尔说。

凯尔建议记者到公司的一家地方营业部听听“基层的声音”，于是记者驱车5个小时赶到了南迦南镇。

当地营业部技术总监博妮·邦德女士领着记者进了设备间，指着一排排华为网络设备说，小镇周边约1000个家庭的有线电视和宽带网络服务完全依赖华为设备，使用过程中几乎没有出现过技术故障。

邦德说，如果华为被禁，LHTC的客户将无法上网或看电视。她忧心忡忡地拿起一根线缆说：“我们每拿掉一条线，就会有32个家庭断网。”

据了解，由于乡村地区地广人稀、乏利可图，美国大型电信运营商不愿涉足。因此，在美国各州的乡村地区散布着一些小型运营商，它们的用户规模少则几千，多则几十万。乡村用户不仅依赖这些运营商提供的服务来上网、看电视、经营农场，危急时刻还要拨打急救电话。

“大运营商不愿意在乡村地区经营，即便在此经营，也不会提供很好的服务。”凯尔说。

为南达科他州约万名用户服务的JVT电信公司则表示，在与华为合作之前，他们与另一家供应商合作，花钱多、效果差。使用华为设备后几乎没有信号中断的情况发生，且华为客服比较及时。

代表美国小型电信运营商利益的乡村无线协会说，其55个会员运营商中有四分之一使用华为等中国公司设备，覆盖科罗拉多、犹他、堪萨斯、内布拉斯加、蒙大拿、怀俄明、爱达荷、南达科他等多个州的乡村地区。

乡村无线协会去年曾发表声明，呼吁政府不要禁止华为等中国设备进入美国市场。华为美国公司首席安全官安迪·珀迪日前也表示，华为的技术对位于美国乡村的居民、学校和企业至关重要，公司愿意继续为美国乡村地区提供服务。

据估算，美国电信运营商完全更换华为等中国公司设备的开销高达8亿至10亿美元，切断华为供应链甚至将迫使一些美国小型电信企业破产。

以LHTC这家小运营商为例，更换华为设备费时费钱，公司不仅需要投入约50万美元，还要全体员工搭上一年时间。JVT公司则表示，换掉华为设备需耗资1000万美元，且在此期间公司无暇经营其他业务。

美国挑起的中美经贸摩擦已经让一些美国农民感受到寒意，而美国政府的华为禁令可能导致部分乡村地区通信不畅，可谓雪上加霜。

邦德女士对眼下形势非常担心。如果华为被禁，她所在公司将愧对多年来始终信赖他们的客户。位于美国蒙大拿州的电信运营商尼蒙特公司总裁麦克·基尔戈则表示：“我不知道我们还能做什么，我现在夜不能寐。”（新华社记者颜亮 邓仙来）

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