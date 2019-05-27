大江奔流天地宽——“今日之中国”系列述评之一

美方近期再次挥舞关税大棒，导致中美经贸摩擦升级。一些美国政客放言，如果贸易战都阻止不了中国经济发展，那还有什么能够阻止呢？

事实胜于雄辩。当一些人重提“唱衰”中国的老调时，中国经济社会发展的亮丽表现给出了有力回击——

今年以来，尽管美方密集动用贸易霸凌和极限施压等手段，中国经济依然保持中高速增长，社会大局保持稳定，各项事业蓬勃发展。今日之中国，展现出强大的定力、韧性和活力。

犹如浩浩荡荡的长江水，礁石险滩挡不住其奔腾向前。站在新中国成立70周年的新起点上，以习近平同志为核心的党中央带领近14亿中国人民劈波斩浪、奋勇向前，中华民族实现伟大复兴的历史进程势不可挡。

在浙江省桐乡市乌镇互联网国际会展中心举行的世界互联网领先科技成果发布活动上，华为技术有限公司代表在介绍华为昇腾310芯片（2018年11月7日摄）。 新华社记者陈晔华摄

大潮奔涌逐浪高——直面困难挑战 彰显中国定力

“中国经济注定是卖空者的噩梦。”美国《福布斯》双周刊网站近日刊文说。

这种感慨不无道理。一些美国政客声称，美对华加征关税将导致一些企业离开中国，并认为，当前美国经济“非常棒”，中国经济“并不好”。

事实，恐怕要让那些陶醉在“胜利”幻象中的人失望了——

今年一季度，中国经济同比增长6.4%，外汇储备余额保持在3万亿美元以上；前四个月，全国居民消费价格同比上涨2%，新增城镇就业459万人……尽管运行态势“稳中有变”，中国经济基本面依然遒劲岿然、扎实牢固。

中国为什么行？研判经济形势，不仅要看短期数字，更要拨云见日看大势。

改革开放以来，中国从经济处于崩溃边缘的危境中化茧成蝶，发展成为世界第二大经济体：年均经济增长9.5%，远高于同期世界经济2.9%左右的年均增速；创造累计减贫7.4亿人的奇迹，近年来对世界经济增长贡献率约30%。

中美经贸摩擦一年多来，中国经济总量去年底已突破90万亿元，人均GDP接近1万美元，外贸进出口总值超30万亿元，创历史新高；消费对经济增长贡献率超过六成，经济运行依然稳中有进，在高质量发展道路上行稳致远。

在世界经济阴云密布的背景下，逆风飞扬的中国经济令世界瞩目。

与再度下调全球经济增长预期相反，国际货币基金组织（IMF）将2019年中国经济增长预期从6.2%上调至6.3%，成为全球唯一上调今年增长预期的主要经济体；全球知名指数编制公司明晟日前也宣布，将26只中国A股纳入明晟中国指数。

“世界需要中国，全球经济增长离不开中国的持续发展。”IMF总裁拉加德如此评价。

一年多来，在以习近平同志为核心的党中央的坚强领导下，从抓好“六稳”到坚定不移深化改革、扩大开放，从推动高质量发展到拓展多元市场，中国经济迎难而上，保持了平稳健康发展态势。

这，正是今日之中国攻坚克难的信心所在。

大江奔流开新路。

历史已经证明，中国经济完全能够在风雨中成长壮大。中国发展取得的巨大成就，不是天上掉下来的，更不是别人恩赐施舍的，是全党全国各族人民用勤劳、智慧和勇气干出来的。

现实还将证明，在风雨中成长起来的中国经济，一定能经受住各种挑战洗礼，绽放新的光芒。

这，正是今日之中国在变局中勇毅前行的定力所在。

这是2019年4月15日在德国杜伊斯堡拍摄的DIT场站。DIT场站是中欧班列在欧洲的重要集散地。共建“一带一路”倡议源于中国，机会和成果属于世界。首届“一带一路”国际合作高峰论坛达成的279项具体成果，已经全部按计划完成。刚刚举行的第二届“一带一路”国际合作高峰论坛达成6大类283项务实成果，为全球经济增长开辟更多空间，为构建人类命运共同体作出新贡献。 新华社记者逯阳摄

会当水击三千里——激发转型动力 彰显中国底气

“今天，是历史的选择，所有我们曾经打造的‘备胎’，一夜之间全部转‘正’!”面对美方蛮横打压，5月17日凌晨，华为毫不畏惧，毅然宣布启用“备胎”芯片。

75岁的华为公司创始人、CEO任正非，在众多媒体面前表示，要拥抱世界，依靠全球创新。即使财务上受到一定挫折，也不会影响企业的科研投入。

华为是中国企业砥砺奋进的一个缩影。

中流击水,奋楫者进。应对挑战，中国经济有迎难而上的底气、有长风破浪的后劲。

这份底气和后劲，源自新旧动能加速转换——

之江实验室、西湖大学、阿里达摩院……2018年，浙江杭州，多个体制创新的科研载体全面崛起。当年，浙江新增高新技术企业3187家、科技型小微企业10539家，研发经费支出占比达到2.52%。

千里之外，辽宁沈阳。同样是2018年，这座东北老工业重镇就新增72个省级重点实验室、工程技术研究中心、工程实验室、工程研究中心和企业技术中心，全市各类科技创新平台达到1251个。

放眼全国，以供给侧结构性改革为主线，以“巩固、增强、提升、畅通”为抓手，一幅幅腾笼换鸟、凤凰涅槃的画卷正渐次铺展。

今年前四个月，全国高技术产业、战略性新兴产业增加值增速继续高于规模以上工业整体增速。而去年全年，中国数字经济规模达到31.3万亿元，占GDP比重达34.8%；中国创新指数在全球排名上升至第17位。

这份底气和后劲，源自不断拓展的区域发展新空间——

5月21日下午，习近平总书记在江西南昌主持召开推动中部地区崛起工作座谈会。

推动制造业高质量发展、提高关键领域自主创新能力、优化营商环境、积极承接新兴产业布局和转移、扩大高水平开放、坚持绿色发展、做好民生领域重点工作、完善政策措施和工作机制……8点意见，为中部地区崛起指明了方向和路径。

今年以来，京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设、长三角一体化发展、“一带一路”建设等持续推进，区域协调发展宏大格局加速成形，发展新空间不断拓展。

这份底气和后劲，源自潜力巨大的国内市场——

每小时就能新诞生约750户企业，创造超过1500个就业岗位，外贸进出口值超过5亿美元，百姓花费43亿元用于购物和餐饮消费……如今“1小时中国”的惊人数据，显示出大国经济的底蕴，这是中国经济能够“变中取胜”的活力所在。

当前，中国有近14亿人口、近9亿劳动力、8亿网民、1亿多户市场主体……动辄以“亿”来计量的市场空间，亿万人民的创新创造，凸显出大国经济特质，这是中国经济能够“变中取胜”的底气所在。

每一滴水珠，都蕴藏着奔腾的力量；每一个梦想，都融汇于伟大的时代。

中国经济是一片大海，而不是一个小池塘。狂风骤雨可以掀翻小池塘，但不能掀翻大海。经历了无数次狂风骤雨，大海依旧在，中国永远在！

这是5月18日拍摄的第十一届中国中部投资贸易博览会中央展区。当日，第十一届中国中部投资贸易博览会在江西省南昌市开幕。新华社记者 周密 摄

直挂云帆济沧海——顺应时代潮流 彰显中国力量

“我们计划再投资6亿元人民币，在武汉新建一座合资工厂，我们有信心很快让这个投资项目落地。”

本周落幕的第十一届中国中部投资贸易博览会上，英国石油公司（BP）透露的这一投资计划，与不少外商不约而同。

尽管贸易摩擦阴云笼罩，但是外商并没有因此离开中国市场。相反，他们正自东向西，逆流而上，将目光从传统的中国东南部沿海地区投向长江经济带的中上游地区。

本届中博会签订利用外资项目51个，合同金额达104.66亿美元。外商投资的热情，不仅印证了中国营商环境的持续改善，更让世界感受到中国经济蕴藏的巨大潜力和机遇。

今日之中国，仍处于发展的重要战略机遇期，但面临的国际形势日趋错综复杂。最重要的还是做好我们自己的事情，谋定而后动，厚积而薄发。

中国所处的重要战略机遇期，与不可逆转的全球化大潮不谋而合。

回顾过去，全球化帮助缩小了贫富差距，让经济欠发达国家有机会参与全球竞争合作。

放眼未来，全球化还将继续让各国拥有更加公平的机会参与全球财富再分配。

河海不择细流，故能就其深。融入全球化的时代潮流，中国开放的大门只会越开越大。

大幅放宽市场准入、加强知识产权保护、扩容自贸试验区、出台外商投资法、缩减外商投资负面清单……这些实实在在的举动，印证了中国向世界兑现开放承诺、走合作共赢道路的决心和行动。

今年1至4月，中国新设立外商投资企业超过1.3万家，外贸进出口同比增长4.3%，其中对欧盟、东盟等出口都出现大幅增长。

在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛上，中国又向世界推出五大开放新举措。与会各国工商界人士签署了640多亿美元的项目合作协议，中国与世界合作共赢的“蛋糕”越做越大。

中国和美国都是经济全球化的受益者。然而，与中国不断深化改革扩大开放、推动合作共赢形成鲜明对比的是，美方大搞单边主义、保护主义，肆意挥舞关税大棒，殃及世界经济。

世界潮流，浩浩荡荡。与历史大势相悖、逆时代潮流而动，终将被历史前进的滚滚洪流所淘汰。

“只有顺应历史潮流，积极应变，主动求变，才能与时代同行。”习近平总书记在庆祝改革开放40周年大会上的重要讲话，振聋发聩。

登高壮观天地间,大江茫茫去不还。

向着广阔无垠的太平洋，万里长江奔腾不息。一个开放包容、自信自强的中国无惧风雨、砥砺前行，必将为世界带来更大机遇，与各国携手创造更加美好的未来。（新华社记者韩洁、刘红霞、柳丝、刘劼）

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