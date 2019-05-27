巴官员说最新冲突使加沙地带经济损失惨重

巴勒斯坦加沙地带官员26日说，加沙地带最近经历的一次军事冲突造成当地经济损失逾950万美元。

加沙地带公共工程和住房部门负责人纳吉·萨尔汉当天在加沙地带召开的新闻发布会上说，冲突波及农业、卫生、教育、基础设施等多个领域。他呼吁有关捐助方和国际机构进行干预，保护巴勒斯坦民众免受以色列的一再侵犯，解除以色列对加沙地带封锁，并提供必要资金使重建工作得以开展。

本月4日以来，加沙地带巴勒斯坦武装派别与以色列军方爆发大规模冲突，截至6日凌晨停火时，巴武装组织自加沙地带向以境内发射约690枚火箭弹，造成4名以色列人死亡、70多人受伤。以军则轰炸加沙地带350多个目标，导致27名巴勒斯坦人死亡、150多人受伤，还造成加沙地带数百所房屋损毁。

2007年，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）夺取加沙地带实际控制权，以色列开始对当地实施严密封锁，严格控制人员和物资出入。长期封锁导致加沙地带物资极度匮乏，经济状况不断恶化，人道主义危机频发。据巴方统计，加沙地带失业率和贫困率均已超过50%。（记者杨媛媛 赵悦）

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