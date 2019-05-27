伊朗总统说伊朗货船无法停靠任何国家的港口

据伊朗官方媒体伊斯兰共和国通讯社26日报道，伊朗总统鲁哈尼发表谈话说，美国当前对伊朗施加了空前的压力，伊朗运油船遭到美国的卫星追踪，甚至连一艘伊朗货船也无法停靠任何国家的港口。

报道援引鲁哈尼25日晚间的谈话说，伊朗伊斯兰革命后，从未有过这种情况，不过这并不能让伊朗屈服。伊朗国民彼此“团结信任”是挫败美国对伊朗经济战争的必要条件。伊朗已进行了充分的物资储备，伊朗政府不会让民众的生活更加艰难。

去年5月，美国总统特朗普宣布单方面退出伊核协议。随后，美国政府陆续重启一系列针对伊朗的制裁措施。近段时间，美国又不断对伊朗施加新的压力，其中包括将伊朗伊斯兰革命卫队列为恐怖组织、不再延长对部分国家和地区进口伊朗石油的豁免、制裁伊朗矿产行业并向中东地区增兵等。

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