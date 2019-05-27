挪威证实委政府与反对派将举行新一轮对话 寻求出路

挪威政府25日证实，委内瑞拉政府与反对派代表下周将在挪威首都奥斯陆举行新一轮对话，寻求化解这一南美洲国家的政治危机。

挪威外交部一份声明说，委内瑞拉“主要政治参与者”决定下周返回奥斯陆，“继续参与由挪威推动的（和解）进程”。

声明说，挪威方面重申承诺，将继续支持寻找“得到委内瑞拉相关方一致同意”的解决方案。

挪威国家广播电台16日报道，委内瑞拉政府和反对派代表在奥斯陆一处“秘密地点”会面数天。委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗次日证实政府派出代表团，在挪威与反对派接触，以寻求和平解决政治冲突的出路。

那场对话中，委内瑞拉政府方面代表包括新闻和通信部长豪尔赫·罗德里格斯、米兰达州州长埃克托尔·罗德里格斯。美联社以一名委内瑞拉政府官员为消息源报道，两人将出任政府代表团“领队”，参加新一轮对话。另外，外交部长豪尔赫·阿雷亚萨和政府高级人权事务官员拉里·德沃将加入对话。

委内瑞拉新闻和信息部没有回应挪威方面这份声明。

一名了解情况、不愿公开姓名的人士披露，参加下周会面的反对派代表包括委内瑞拉全国代表大会、即议会副议长斯塔林·冈萨雷斯、前任议员赫拉尔多·布莱德和前任交通部长费尔南多·马丁内斯·莫托拉。

按照上述知情人士的说法，委内瑞拉政府和反对派代表25日启程前往奥斯陆。

反对派要员、国民议会主席胡安·瓜伊多在一份声明中说，反对派代表将与马杜罗方面的代表直接对话。

按照冈萨雷斯的说法，前一轮对话中，政府代表与反对派代表没有当面谈，而是经由挪威方面的调停人“传话”给对方。

委内瑞拉近期陷入政治危机。马杜罗去年5月赢得连任，今年1月开始第二届任期。瓜伊多不承认马杜罗连任资格，1月23日自行宣布就任“临时总统”，得到美国、欧洲和一些拉丁美洲国家承认。美国政府随后对委内瑞拉政府机构、官员和一些国有企业追加制裁。（王逸君）（新华社专特稿）

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