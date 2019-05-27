美国俄克拉何马州遭龙卷风袭击致2死29伤

美国中部俄克拉何马州埃尔里诺市市长怀特26日说，该市25日晚遭遇龙卷风袭击，已造成2人死亡、29人受伤。
怀特26日上午在记者会上通报说，25日晚10时30分左右龙卷风开始袭击当地，先是夷平了一家汽车旅馆，随后扫过一个房车公园。2名死者均来自该房车公园，救援人员目前仍在房车公园进行搜救。他表示，汽车旅馆的人已全部被找到。
怀特说，当地医院还收治29名伤者，其中一些伤者伤势严重。
美国国家气象局26日在社交媒体发布消息说，袭击埃尔里诺市的龙卷风至少为EF-2级，风速在每小时179公里至217公里之间。
埃尔里诺市位于俄克拉何马州首府俄克拉何马城以西约50公里处，人口不到2万人。
据美国媒体报道，过去一周美国中部和南部地区遭遇恶劣天气，包括此次埃尔里诺市2人死亡，暴雨、龙卷风和洪水等灾害已造成至少11人死亡。（记者孙丁 徐剑梅）
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