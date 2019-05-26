菲律宾因“垃圾风波”暂停其公务人员访问加拿大

菲律宾政府26日确认，由于加拿大一直拖延解决其滞留在菲垃圾问题，菲方已于本周下令暂停所有公务人员访问加拿大。

菲律宾总统发言人萨尔瓦多·帕内洛当天发表声明说，菲政府执行部长萨尔瓦多·梅迪亚尔德亚20日签发了一项内部备忘录，规定“政府各部门、各国有企业及政府资助机构的负责人不得再批准其管理的官员和工作人员赴加拿大进行公务访问”，同时“政府各部门还要减少与加拿大政府的官方交往”。

帕内洛表示，签署这一备忘录的起因是加拿大迟迟不运回其滞留在菲律宾近6年的一批垃圾。

菲加两国近期围绕这批垃圾的争端愈演愈烈。2013年至2014年间，一家加拿大公司向菲律宾出口了103个集装箱的垃圾，集装箱外贴有可回收塑料的标签，菲律宾已处理了34个集装箱的垃圾，目前仍有69个集装箱滞留在菲港口。

菲律宾海关表示，检查发现这69个集装箱中只有少量可回收塑料，大量为电子产品垃圾和厨房垃圾等。菲方指责加拿大违反《巴塞尔公约》，并一再敦促加运回这批垃圾。

菲总统杜特尔特于今年4月宣布将5月15日设为最后期限。但由于加拿大未能按期运回垃圾，菲律宾外交部已于5月16日宣布召回包括大使在内的多名菲驻加拿大外交官。菲律宾总统府日前表示，鉴于加拿大一再拖延的态度，菲方已决定自行租用船只将这批垃圾送回加拿大。加方随后承诺将在6月底前运走滞留垃圾，但遭到菲律宾拒绝，菲方坚持要自行“遣返”这批垃圾。（记者袁梦晨 郑昕）

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