也门政府军与胡塞武装交火致16人死亡

亚丁消息：也门安全部门25日说，政府军当天在也门西南部塔伊兹省与胡塞武装发生激烈交火，导致双方16人死亡。

一位不愿透露姓名的也门安全部门官员告诉新华社记者，政府军当天向盘踞在塔伊兹省北部哈丽尔地区的胡塞武装人员发动攻击，双方发生激烈交火，政府军方面有3名士兵死亡，数人受伤。

也门官方的萨巴通讯社当天报道说，此次交火中至少有13名胡塞武装人员被打死。经过数小时战斗，胡塞武装人员已逃离哈丽尔地区，目前该地区完全处于政府军控制之下。

塔伊兹省毗邻红海，省内有胡塞武装与外界联系的唯一港口，其得失直接关系到沙特领导的多国联军和也门政府军能否对胡塞武装实现真正意义上的封锁。一直以来，也门政府军在塔伊兹省的东部、西部和北部与胡塞武装交战。该省首府塔伊兹市中心地带已被政府军控制。

2014年9月，也门胡塞武装夺取首都萨那，后又占领也门南部地区，迫使总统哈迪前往沙特避难。2015年3月，沙特等国针对胡塞武装发起代号为“果断风暴”的军事行动。（记者聂云鹏 王薇）

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