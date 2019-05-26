利比亚政府军空袭“国民军”阵地

的黎波里消息：利比亚民族团结政府军队25日发表声明说，利政府军的战斗机25日对“国民军”阵地发动数次空袭。

声明说，利比亚民族团结政府的空军当天对“国民军”在首都的黎波里南部的阵地进行6次打击，同时政府军在地面进攻中夺取数个“国民军”阵地，并缴获数辆军车。

利比亚“国民军”4月4日起对的黎波里发起军事行动，与控制该市的利比亚民族团结政府军队交战。据世界卫生组织驻利比亚办事处发布的数字，自双方交战以来已有510人死亡、2400多人受伤，战事还造成6万多人逃离家园。

2011年卡扎菲政权被推翻后，利比亚局势陷入动荡。目前两大势力割据对峙，许多地区处于无政府状态。利比亚民族团结政府与支持它的武装力量控制西部部分地区；国民代表大会则在东部城市图卜鲁格另建政府，与哈夫塔尔领导的“国民军”联盟，控制东部和中部地区、南部主要城市及部分西部城市。（记者黄灵）

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