上合组织第二届媒体论坛举行

据新华社比什凯克5月25日电 （记者关建武）上海合作组织第二届媒体论坛24日在吉尔吉斯斯坦首都比什凯克举行，与会人士围绕“媒体在发展上合组织合作中的作用”主题深入交流，认为上合成员国媒体要秉承“上海精神”，传播互信互利、平等协商理念，为上合组织未来发展传播正能量。
吉总统热恩别科夫在致辞中说，新闻是对当前世界历史的即时反映，每个国家和各国之间的氛围很大程度取决于媒体的立场和责任。他表示，上合组织的主要任务之一就是在各国和各国人民之间营造信任和相互尊重的良好氛围，大众媒体在该项工作中担任重要角色。
中国记协常务副主席胡孝汉说，上合组织各成员国媒体要以“上海精神”为指引，传播互信互利、平等协商理念，凝聚相互尊重、共同发展的共识，为上合组织团结协作开创未来提供舆论支持。
本次论坛由吉尔吉斯斯坦文化、信息和旅游部主办。上合组织成员国、观察员国、对话伙伴的媒体代表和上合组织秘书处、中国驻吉使馆代表等参加论坛。
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