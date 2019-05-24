中国驻清迈总领馆举办新中国70年辉煌成就展

人民网曼谷5月24日电（记者孙广勇） 5月24日，中国驻清迈总领馆举办中华人民共和国70年辉煌成就暨“一带一路”国际合作媒体见面会。驻清迈总领事任义生、泰国三区公共关系局局长拉披潘、国家电视台（NBT）、泰国公共电视台（PBS），《民意报》《泰叻报》《泰国新闻》《每日新闻》《清迈新闻》及泰北各府广电行业30余家媒体近70人参加活动。

任义生通过列举大量数据和案例，宣介三方面主要内容，一是中华人民共和国成立70年来的辉煌成就，通过“站起来”“富起来”“强起来”等主题，介绍了新中国成立70年来走过的不平凡历程和取得的伟大成就，改革开放41年来中国发生的翻天覆地的变化，以及党的十九大确定的分“两个阶段”“两步走”，分别实现全面建成小康社会、建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国的两个“一百年目标”；二是“一带一路”倡议及取得的积极进展，介绍了“一带一路”倡议“共商、共建、共享”的核心理念、“开放包容、市场运作、互利共赢”的基本原则等内容，国际社会的广泛关注和积极参与以及倡议提出近6年来取得的积极进展；三是结合泰国的区位优势、东部经济走廊等泰国发展战略等，探讨中泰（北）如何在“一带一路”、澜湄合作框架下开展友好务实合作。

随后，任义生就记者们关心的中美贸易战、中国—东盟合作、“一带一路”合作、中泰（北）经贸投资、旅游合作等问题逐一进行解答。

拉披潘及不少记者欢迎总领馆首次举办与记者的见面会，表示通过任总领事翔实的介绍，泰北媒体对中国有了更好的了解和认识。他们高度评价新中国70年来取得的辉煌成就，赞赏“一带一路”国际合作取得的积极进展，愿意通过媒体的客观报道、介绍，助推中泰（北）友好务实合作不断发展。

(责编：刘叶婷、杨牧)