多国航空监管机构未就波音737MAX复飞达成共识

来自全球30多个国家的航空监管机构代表23日在美国得克萨斯州沃思堡举行会议，探讨是否允许波音737MAX系列飞机复飞。但会议未达成共识，表明各国对该机型的安全问题仍存担忧。

当天会议由美国联邦航空局召集，来自中国、加拿大、法国、德国、英国等30余个国家的航空监管机构代表与会，听取美国联邦航空局报告波音在两起空难后对737MAX飞机所作的升级改进。

此次会议意在希望说服各国，一旦美国联邦航空局同意737MAX复飞，其他国家也能尽快解除禁飞令。但会议未能就此达成共识，一些代表提出就改进后的系统进行测试，并要求加强飞行员培训。

另据路透社报道，美国联邦航空局、波音公司与国际民用航空组织代表23日在加拿大蒙特利尔举行闭门会议。会后有消息说，737MAX最早可能于6月底在美国复飞。但这一消息并未获得美国联邦航空局代理局长丹尼尔·埃尔韦尔证实，他拒绝就737MAX复飞时间表作任何表态。

波音公司目前仍未就737MAX飞行控制系统的改进升级提交最终正式认证申请。根据规定，提交申请后，波音还需通过试飞向美国联邦航空局专家展示所作改进。

波音公司上周发表声明说，已完成737MAX飞机软件更新以及相应的模拟机测试和工程验证飞行，并正在为最终的复飞认证做准备。

今年3月10日，埃塞俄比亚航空公司一架波音737-8客机（属于737MAX系列）失事，这是继去年10月29日印度尼西亚狮子航空公司同型号客机失事坠海之后，波音737-8客机发生的第二起空难事故。两起空难均与飞机上名为“机动特性增强系统”自动防失速软件被错误激活有关。

埃塞航空空难发生后，为确保航空安全，中国民航局在全球率先发出737MAX禁飞令。中国东方航空公司、中国国际航空公司、中国南方航空公司近日已就波音737-8飞机长时间停飞以及订单无法按时交付所造成的损失，正式向波音公司提出索赔。（高路 刘立伟）

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)